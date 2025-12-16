Slowenische Wirtschaftsdelegation zu Besuch in der Wirtschaftskammer in Villach

Die WK-Bezirksstelle Villach, empfing eine Delegation der slowenischen Handwerkskammer. Die überwiegend aus Vertretern kleiner und mittlerer Betriebe sowie des Handwerks bestehenden Besucher:innen waren im Rahmen eines Tagesausflugs in der Draustadt zu Gast. Begrüßt wurden sie vom neuen Villacher WK-Bezirksstellenobmann Christian Tyl und Gewerbestadtrat Christian Pober. Tyl hob die Bedeutung des persönlichen Austauschs und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Alpe-Adria-Raum hervor.

In seinem Vortrag stellte er den neuen Wirtschaftsraum AREA SÜD sowie die Koralmbahn vor, die seit Kurzem im regulären Betrieb ist. Die Verbindung von Kärnten und der Steiermark schaffe neue Perspektiven für Betriebe, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. Gleichzeitig werde die wirtschaftliche Vernetzung mit den Nachbarländern weiter gestärkt. „Die Koralmbahn macht aus geografischer Nähe wirtschaftliche Realität. Sie eröffnet neue Möglichkeiten für Kooperationen und unternehmerische Zusammenarbeit über Grenzen hinweg“, so Tyl. WK-Bezirksstellenleiter Christian Fitzek präsentierte aktuelle Wirtschaftsdaten aus den Bezirken Villach und Villach-Land. Er gab einen Überblick über die regionale Wirtschaftsstruktur, Branchenstärken und die zentrale Rolle von KMU und Handwerksbetrieben.

Neben den fachlichen Gesprächen umfasste das Besuchsprogramm auch einen Rundgang über den Villacher Christkindlmarkt sowie einen Besuch im Zitronengarten Ceron am Faaker See. Die WK-Bezirksstelle Villach wertet den Besuch als wichtigen Impuls für die weitere Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Kärnten und Slowenien.