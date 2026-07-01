Sommerempfang im Zeichen der AREA Süd

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Persönliche Gespräche, neue Kontakte und der Blick auf die wirtschaftliche Zukunft der Region prägten den diesjährigen Sommerempfang der WK-Bezirksstelle Wolfsberg auf Schloss Wolfsberg. 450 Unternehmer:innen aus dem Lavanttal sowie Gäste aus Kärnten und der Steiermark nutzten den Abend, um sich über aktuelle Entwicklungen, gemeinsame Projekte und die Chancen der AREA Süd auszutauschen. Mit der Koralmbahn wächst ein neuer Wirtschaftsraum zusammen, dessen Zentrum die Regionen Wolfsberg und Deutschlandsberg bilden. Entsprechend stand die länderübergreifende Zusammenarbeit auch heuer im Mittelpunkt der Veranstaltung.

AREA Süd eröffnet neue Perspektiven

WKO-Vizepräsidentin Carmen Goby betonte die Chancen, die sich durch den neuen Wirtschaftsraum ergeben: „Mit der AREA Süd ergeben sich neue Möglichkeiten für Kooperationen, Innovationen und Wachstum. Entscheidend wird sein, diese Chancen gemeinsam zu nutzen und den Betrieben bestmögliche Rahmenbedingungen zu bieten.“ Für WKK-Spartenobmann Peter Storfer sieht wirtschaftlichen Erfolg vor allem im Miteinander: „Neue Ideen entstehen dort, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Gerade in einer Region, die künftig noch enger zusammenwächst, sind persönliche Netzwerke und gegenseitiger Austausch wichtiger denn je.“ Auch WK-Bezirksstellenobmann Gerhard Oswald sieht den Bezirk Wolfsberg in einer Schlüsselrolle: „Mit der Koralmbahn rückt Wolfsberg noch stärker ins Zentrum eines der spannendsten Wirtschaftsräume Österreichs. Jetzt gilt es, diese Chancen konsequent zu nutzen und gemeinsam die Weichen für die Zukunft unserer Betriebe zu stellen. Die AREA Süd lebt davon, dass Unternehmen einander kennenlernen und miteinander arbeiten. Veranstaltungen wie der Sommerempfang auf Schloss Wolfsberg schaffen genau diese Kontakte und bilden oft den Ausgangspunkt für gemeinsame Projekte.“

Kunst greift den Gedanken der AREA Süd auf

Ein besonderer Programmpunkt war die exklusive Vorbesichtigung der Sommerausstellung „Transfer“ – noch vor ihrer offiziellen Eröffnung heute am 1. Juli. Künstler:innen aus Kärnten und der Steiermark setzen sich darin mit der Frage auseinander, was passiert, wenn Distanzen kleiner werden und neue Verbindungen zwischen Regionen entstehen. Die Ausstellung wurde von der Koralmbahn inspiriert. Kurator Igor Pucker führte die interessierten Unternehmer:innen persönlich durch die Ausstellung und gab Einblicke in das Konzept der diesjährigen Schau.