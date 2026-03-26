Sommerferien im Blick: Jetzt Kinderbetreuung sichern

Es ist höchste Zeit, die Betreuung für die kommenden Sommerferien zu organisieren. Während Schulen und Kindergärten schließen, bleibt der Arbeitsalltag vieler Eltern in der schulfreien Zeit unverändert. Frühzeitige Planung ist daher entscheidend, um Familie und Beruf gut vereinbaren zu können.

Auf www.sommerbetreuung.at bietet Frau in der Wirtschaft (FiW) Kärnten seit 14 Jahren eine umfassende Übersicht zur Ferienbetreuung. „Es ist die einzige Plattform in Kärnten, die ein derart breites Spektrum bündelt. Sowohl öffentliche als auch private Angebote aus ganz Kärnten sind übersichtlich aufbereitet und können einfach nach Region, Zeitraum oder Betreuungsform durchsucht werden. Auch Camps aus anderen Bundesländern werden eingebunden, wodurch das Angebot zusätzlich erweitert wird. Unser Ziel ist es, Eltern rasch und unkompliziert einen vollständigen Überblick zu ermöglichen. Die Seite wird laufend aktualisiert – ein regelmäßiger Blick lohnt sich, da ständig neue Einträge hinzukommen“, betont Astrid Legner, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten und FiW-Landesvorsitzende.



Ferien dürfen nicht zur Bildungslücke werden

Die Vielfalt der Angebote ist groß. Legner: „Damit wird sichergestellt, dass für jedes Kind, jedes Interesse und jede familiäre Situation das passende Angebot gefunden werden kann.“ Für Legner ist die Ferienbetreuung ein zentrales Zukunftsthema: „Eine verlässliche und leistbare Kinderbetreuung in den Ferien ist entscheidend für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gerade für Unternehmerinnen und berufstätige Eltern ist Planungssicherheit unerlässlich.“ Darüber hinaus hebt Legner die gesellschaftliche Bedeutung hervor: „Ferien dürfen nicht zur Bildungslücke werden. Qualitativ hochwertige Angebote fördern Talente, stärken Kompetenzen und schaffen Chancengleichheit.“

Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich einen Überblick zu verschaffen und die Betreuung für den Sommer zu sichern. „Die Bandbreite ist groß und bewusst vielfältig angelegt: Sie reicht von klassischen Feriencamps über Sport- und Bewegungseinheiten bis hin zu kreativen Workshops, Sprachcamps und Technik-Angeboten – mit und ohne Übernachtung. Kinder können sich etwa bei Tanz- und Sportwochen austoben, in Kunst- und Kreativcamps neue Ausdrucksformen entdecken oder in Computer- und Medienkursen digitale Kompetenzen erwerben“, so Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von FiW. Ergänzt wird das Angebot durch Erlebniswochen in der Natur, Lern- und Förderprogramme sowie spezielle Formate wie Kinderunterhaltung oder Ausflugsangebote. Telesklav: „Je größer und vielfältiger das Angebot, desto besser können wir die Bedürfnisse der Familien in Kärnten abdecken. Deshalb bauen wir die Plattform kontinuierlich aus. Wer Ferienbetreuung anbietet, kann das eigene Angebot kostenlos auf unserer Seite online sichtbar machen.“



„KinderKosmos Sommerexpress“

Auch in diesem Sommer bietet die Wirtschaftskammer Kärnten mit dem „KinderKosmos Sommerexpress“ ein flexibel tageweise buchbares Ferienangebot für Kinder und Jugendliche von 7 bis 13 Jahren an. „Aufgrund einer Erhebung haben wir uns dazu entschlossen, das Angebot nicht zwei Wochen durchgängig anzubieten, sondern zu splitten. Es wird daher jeweils einen Termin im Juli (20.-24.7.2026) und einen im August (24.-28.8.2026), geben. Als Haus der Wirtschaft ist es uns ein besonderes Anliegen, auch jungen Menschen Räume zu öffnen. Mit dem Sommerexpress stellen wir unsere Infrastruktur für kreative, bildungsnahe und sinnstiftende Angebote zur Verfügung“, so Legner. Die spannenden Tagesaktivitäten (40 Euro pro Workshop inklusive Jause und warmen Mittagessen) reichen von einem Hundeworkshop über kreative Zirkusaktivitäten bis hin zu einer innovativen Informatikwerkstatt.

Educational Summer Lab & Technische Akademie St.Andrä

Darüber hinaus hat die WK Kärnten auch diesen Sommer eine Kooperation mit dem Educational Summer Lab im Lakeside Park, Camps stehen zwischen 27. Juli und 7. August zur Auswahl. Weiters unterstützt FiW wieder die „Girls Only Woche“ beim Technik Camp in St. Andrä (24.-28. August), „gemischte“ Termine werden wöchentlich von 13.-31.Juli angeboten. „Wir wollen nicht nur reden, sondern auch handeln. Diese Camps sollen dazu beitragen, den Fachkräftemangel im IT-Bereich entgegenzuwirken, indem weibliche Talente frühzeitig gefördert werden“, betont Legner. Ein funktionierendes Betreuungsangebot ist auch aus wirtschaftlicher Sicht essenziell: „Viele Frauen würden ihre Arbeitszeit gerne ausweiten oder sich selbstständig machen – scheitern aber an fehlenden Betreuungsmöglichkeiten. Hier braucht es ein breites und sichtbares Angebot“, so Legner abschließend.

Ferienbetreuung – kostenlose Veröffentlichung im Netz

FiW Kärnten arbeitet laufend daran, die Plattform weiter auszubauen und neue Anbieter zu integrieren. Organisationen und Betriebe, die selbst Ferienbetreuung anbieten, sind eingeladen, ihre Programme kostenlos auf www.sommerbetreuung.at einzutragen. Wer Ferienbetreuung anbietet, kann das eigene Angebot kostenlos online sichtbar machen. Eine kurze E-Mail an unternehmerin@wkk.or.at reicht – die Zugangsdaten zur Plattform für Sommerbetreuung werden im Anschluss direkt zugesendet. Damit lässt sich das Angebot unkompliziert selbst eintragen.