Spatenstich Verladebahnhof Kühnsdorf: Logistikdrehscheibe für Südkärnten nimmt Gestalt an

Der Baustart für den Gleisbogen des künftigen Verladebahnhofs Kühnsdorf markiert einen entscheidenden Meilenstein für die wirtschaftliche Entwicklung Südkärntens. Mit der direkten Anbindung an die Koralmbahn entsteht erstmals eine leistungsfähige Infrastruktur, die es Unternehmen ermöglicht, Güter direkt in der Region auf die Schiene zu bringen. Land Kärnten und die Standortgemeinden investieren dafür gemeinsam 2,9 Millionen Euro.

Wirtschaftskammer: Lückenschluss für den Güterverkehr in der AREA SÜD

Für die Wirtschaftskammer Kärnten ist der Verladebahnhof Kühnsdorf ein zentraler Baustein einer langfristigen Logistikstrategie. Präsident Jürgen Mandl betont: „Mit dem Verladebahnhof Kühnsdorf entsteht ein wichtiger Logistikbaustein entlang der neuen Südstrecke. Die direkte Anbindung an die Koralmbahn schließt nicht nur eine Lücke, sondern schafft auch die Voraussetzungen für nachhaltigen Gütertransport in der Region Südkärnten. Dieses Projekt stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, setzt Impulse für neue Investitionen sowie Arbeitsplätze und zeigt gelebte Infrastrukturentwicklung in der AREA SÜD.“

Die Wirtschaftskammer hatte bereits früh darauf hingewiesen, dass die Koralmbahn nur dann ihre volle Wirkung entfalten kann, wenn leistungsfähige Güterverladepunkte entlang der Strecke entstehen. Diese Einschätzung wird auch durch eine Studie zu Logistikzentren und Güterbahnhöfen bestätigt, die das große Potenzial solcher Standorte für Wertschöpfung, Betriebsansiedlungen und nachhaltigen Transport aufzeigt

Regionale Wirtschaft profitiert von neuer Infrastruktur

Auch aus regionaler Sicht wird der Baustart als wichtiges Signal gewertet. Rudolf Bredschneider, Bezirksobmann der Wirtschaftskammer Völkermarkt, der beim Spatenstich vor Ort war, sieht im Projekt einen entscheidenden Schritt für Betriebe in Südkärnten: „Der Verladebahnhof Kühnsdorf ist ein starkes Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Südkärnten. Unsere Betriebe brauchen moderne, verlässliche Logistiklösungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Möglichkeit, Güter direkt vor Ort auf die Schiene zu bringen, spart Kosten, Zeit und entlastet gleichzeitig die Straßen.“ Gerade für produzierende Betriebe, Gewerbe und Industrie eröffnen sich damit neue Perspektiven. Der Verladebahnhof ergänzt künftig bestehende Logistikstandorte wie Fürnitz und stärkt das Gesamtgefüge entlang der Koralmbahn.

Erfolg jahrelanger Vorarbeit

Mit dem Spatenstich geht ein Projekt in Umsetzung, für das sich die Wirtschaftskammer Kärnten über viele Jahre eingesetzt hat. Die Verbindung von Personenverkehr, Güterverladung und gewidmeten Gewerbeflächen macht Kühnsdorf zu einem österreichweit beispielhaften Standort. Die Inbetriebnahme des Verladebahnhofs ist für Ende 2026 geplant und gilt bereits jetzt als wichtiger Meilenstein für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und nachhaltige Mobilität in der Region.