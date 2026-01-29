Spittaler Wirtschaft startet mit voller Kraft ins neue Jahr

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie.

Der Neujahrsempfang der Spittaler Wirtschaft stand ganz im Zeichen von regionaler Stärke und der Frage, wie sich Betriebe auf die kommenden Jahre vorbereiten können. WK-Präsident Jürgen Mandl eröffnete den Abend und betonte die Bedeutung der regionalen Wirtschaft als stabilisierende Kraft: „Unsere Betriebe haben in den vergangenen Jahren bewiesen, wie anpassungsfähig und widerstandsfähig sie sind. Diese Stärke ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Unternehmergeist, Fachwissen und einem starken Netzwerk vor Ort.“

Bezirksstellenobmann Georg Mathiesl betonte die Rolle der Wirtschaftskammer als verlässlicher Partner für die Betriebe im Bezirk. Aktuell zählt der Bezirk 5.772 Unternehmer:innen*. Im vergangenen Jahr wurden über 5.500 Servicekontakte für Spittaler Betriebe verzeichnet. Darunter waren rund 600 Gründerberatungen sowie knapp 200 Rechts- und Förderberatungen. „Diese Zahlen zeigen, wie intensiv der Austausch mit unseren Unternehmen ist. Gerade die persönliche Beratung und die direkte Ansprache durch unsere Bezirksstelle vor Ort sind für viele Betriebe ein entscheidender Mehrwert im betrieblichen Alltag“, so Mathiesl.

Einen inhaltlichen Höhepunkt bildete die Keynote von Jakob Ledermann, Senior Consultant für Innovation, Arbeitgeberattraktivität und neue Generationen. Er gab den Unternehmer:innen einen fundierten Überblick über aktuelle Zukunftstrends in der Arbeitswelt. Mit Blick auf die Generationen Z und Alpha, moderne Innovationskulturen und neue Formen der Zusammenarbeit zeigte Ledermann praxisnah auf, wie insbesondere mittelständische Betriebe heute die Weichen für morgen stellen können.

Der Neujahrsempfang bot damit nicht nur fachliche Beiträge, sondern auch Raum für persönliche Gespräche und Networking. In einer Zeit des Wandels wurde klar: Die Spittaler Wirtschaft blickt realistisch, aber zuversichtlich nach vorne – mit starkem regionalen Zusammenhalt.