Starke Kontakte für einen starken Start

Für Marina Unterweger, Inhaberin von Consulting4Future, war das Vernetzungs-Frühstück für Neugründerinnen von Frau in der Wirtschaft (FiW) im Hotel & Chalets Regitnig in Techendorf am Weissensee eine Gelegenheit, die sie gleich mehrfach für ihr Unternehmen nutzte: Die Neo-Gründerin lernte andere Unternehmerinnen aus der Region kennen, tauschte sich über Geschäftsideen aus und nahm das professionelle Porträtfotoshooting-Angebot in Anspruch. „Besonders inspirierend war für mich zu sehen, wie vielfältig das Unternehmertum in unserer Region ist. Auch das professionelle Fotoshooting ist ein echter Mehrwert.“

WK-Vizepräsidentin und FiW-Landesvorsitzende Astrid Legner sieht in starken regionalen Netzwerken einen wesentlichen Vorteil: „Das Gute ist oft ganz nah: Viele Unternehmerinnen leben und arbeiten in derselben Region und kennen einander trotzdem noch nicht. Dabei können sie voneinander enorm profitieren – als Vorbilder, Sparring-Partnerinnen und starke Kontakte im unternehmerischen Alltag. Gleichzeitig steht ihnen mit der Wirtschaftskammer ein breites Spektrum an Expertise zur Verfügung. Mein Appell lautet daher: Nutzt dieses Wissen und kommt mit euren Fragen auf uns zu.“

Dass Unterstützung gerade in der ersten Phase der Selbstständigkeit weit über fachliche Auskünfte hinausgeht, unterstreicht Elke Basler, WK Bezirksstellenleiterin in Spittal an der Drau und FiW-Bezirksgeschäftsführerin: „Der Schritt erfordert Mut, Ideenreichtum und Durchhaltevermögen. Das Format wurde sehr positiv aufgenommen und unterstrich einmal mehr wie wichtig der persönliche Austausch gerade für Neugründerinnen ist.“

Auch Regitnig-Hausherrin Jasmin Eder, Delegierte bei Frau in der Wirtschaft Spittal, freute sich über die positive Resonanz.