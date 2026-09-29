Großes Interesse am Steuer-Update der Wirtschaftskammer

Großes Interesse herrschte beim „Steuer-Update für Unternehmen“ der WK-Bezirksstelle Wolfsberg. Mehr als 30 Unternehmen nutzten die Informationsveranstaltung, um sich über die aktuellen Änderungen durch das Budgetbegleitgesetz 2027–2028 und das Budgetmaßnahmengesetz 2026 zu informieren. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer entscheidend, frühzeitig zu wissen, welche gesetzlichen Änderungen auf sie zukommen und wo konkreter Handlungsbedarf besteht“, betont Gerhard Oswald, Obmann der WK-Bezirksstelle Wolfsberg.

Caroline Waschier und Gerd Medlin von der LBG Kärnten Steuerberatung GmbH gaben einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Neuerungen. Im Mittelpunkt standen unter anderem Änderungen bei Gesellschafter-Verrechnungskonten, Immobilienbesteuerung, Gewinnfreibetrag und Körperschaftsteuer sowie neue Regelungen zur Wegzugsbesteuerung. Auch die Auswirkungen auf Arbeitgeber und Beschäftigte wurden beleuchtet, insbesondere bei Lohnverrechnung, Sozialversicherung, Telearbeit, Aktivpension und Altersteilzeit.

Neben den gesetzlichen Neuerungen standen vor allem die praktischen Auswirkungen auf die Unternehmen und konkrete Handlungsempfehlungen im Fokus. Das rege Interesse und die zahlreichen Fragen der Teilnehmer unterstrichen die Bedeutung aktueller steuerlicher Informationen für die heimische Wirtschaft. „Das große Interesse zeigt, wie wichtig es für unsere Unternehmen ist, frühzeitig über Änderungen informiert zu sein und daraus den konkreten Handlungsbedarf für den eigenen Betrieb abzuleiten“, so Diane Tiefenbacher-Pasterk, Leiterin der WK-Bezirksstelle Wolfsberg.