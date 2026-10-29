Stockerlplatz für Kärnten: Hochbau-Lehrling holt Bronze in Graz

Präzision, handwerkliches Geschick und starke Nerven waren beim Bundeslehrlingswettbewerb der Hochbauer in Graz gefragt. Mitten in der Stadt und vor den Augen zahlreicher Zuschauer traten die besten Nachwuchstalente aus ganz Österreich gegeneinander an. Für das Bundesfinale hatten sie sich zuvor bei den jeweiligen Landeslehrlingswettbewerben qualifiziert. Kärnten war mit Thomas Kanzian von der Seiwald Bau GmbH und Samuel Striedinger von der Weigand-Bau GmbH & Co KG vertreten. Während sich Kanzian über die Bronzemedaille freuen durfte, sammelte Striedinger wertvolle Wettbewerbserfahrung auf Bundesebene.

Die anspruchsvolle Wettbewerbsaufgabe verlangte den jungen Fachkräften einiges ab: Innerhalb der vorgegebenen Zeit mussten sie ein Hochlochziegel-Mauerwerk mit Gesims und Sockelausführung errichten sowie verschiedene Putztechniken – vom Grob- über den Edel- bis zum Feinputz – fachgerecht umsetzen. Auch ein Sichtmauerwerk mit unterschiedlichen Fugenausbildungen gehörte zur Aufgabe. Dabei kam es auf jeden Millimeter an.

Bronze geht nach Kärnten

Im starken Teilnehmerfeld konnte sich Thomas Kanzian vom Lehrbetrieb Seiwald Bau GmbH aus Kötschach-Mauthen behaupten und den hervorragenden dritten Platz erreichen.

Die Platzierung im Überblick



1. Platz: Lukas Nopp, Oberösterreich

2. Platz: Florian Haselsteiner, Niederösterreich

3. Platz: Thomas Kanzian, Lehrbetrieb: Seiwald Bau GmbH, Kötschach-Mauthen

Intensive Vorbereitung macht sich bezahlt

Auf den Wettbewerb vorbereitet wurden die beiden Kärntner Teilnehmer von Michael Spitzer, Polier und Lehrlingsausbildner an der BAUAkademie Kärnten. Er weiß, wie viel Übung und Konzentration hinter einer solchen Leistung stecken: „Bei diesem Wettbewerb muss jeder Handgriff sitzen. Die Aufgaben sind anspruchsvoll und die Zeit ist knapp. Thomas und Samuel haben sich intensiv vorbereitet und gezeigt, was sie handwerklich draufhaben. Besonders freut mich, dass Thomas seine Leistung mit einer Bronzemedaille krönen konnte.“

Auch Kärntens Bau-Innungsmeister KommR Robert Rauter gratuliert zu den Leistungen: „Unsere Nachwuchsfachkräfte zeigen einmal mehr, auf welch hohem Niveau in Kärnten ausgebildet wird. Solche Erfolge machen stolz und bestätigen, wie wichtig eine fundierte Lehrausbildung für die Zukunft unserer Bauwirtschaft ist.“