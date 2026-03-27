Tag der Gründung beweist großes Interesse am Unternehmertum

Mehr Fotos Hier geht es zur Bildergalerie. Links Gründerservice Kärnten

Der Weg in die Selbstständigkeit beginnt oft mit einer Idee – und mit vielen offenen Fragen. Genau hier setzte der diesjährige „Tag der Gründung“ an: Rund 350 Teilnehmende informierten sich in der Wirtschaftskammer Kärnten über rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen, holten sich praxisnahes Know-how und knüpften erste Kontakte für ihren unternehmerischen Weg.

Das ungebrochene Interesse am Unternehmertum zeigen auch die aktuellen Zahlen: Im Jahr 2025 wurden in Kärnten 2.348 neue Unternehmen gegründet, was einem Plus von rund vier Prozent gegenüber dem Jahr davor entspricht. Damit bleibt die Gründungsdynamik im Land hoch – trotz wirtschaftlich herausfordernder Rahmenbedingungen. Für WK-Präsident Jürgen Mandl ist das ein klares Signal: „Gründer:innen bringen neue Ideen, schaffen Arbeitsplätze und sorgen für Dynamik in unserer Wirtschaft. Gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten sind sie ein entscheidender Impulsgeber für Wachstum und Innovation.“ Gleichzeitig gehe es darum, diese Dynamik durch Veranstaltungen wie den „Tag der Gründung“ langfristig zu sichern. Auch WK-Vizepräsidentin und JW-Landesvorsitzende Nika Basic betonte, dass viele Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, gleichzeitig aber auf strukturelle Hürden stoßen. Aus ihrer Sicht ist klar, dass Unternehmensgründungen in Kärnten einfacher werden müssen: „Gründer:innen sagen uns sehr deutlich, was sie bremst – von komplizierten Abläufen über schwer planbare Sozialversicherungsabgaben bis hin zu bürokratischen Hürden. Wenn wir wollen, dass aus guten Ideen stabile Unternehmen entstehen, müssen genau diese Punkte verbessert werden.“ Entscheidend sei daher, dass Gründungen nicht an Formalitäten scheitern, sondern sich auf das Wesentliche konzentrieren können – die Entwicklung von Geschäftsmodellen, Innovation und Marktzugang.

Praxis, Inspiration und konkrete Unterstützung

Der „Tag der Gründung“ bot Information und konkrete Unterstützung. Neben den klassischen Themen wie Gewerbeanmeldung, Businessplan, Finanzierung und Fördermöglichkeiten umfasste das Programm auch inhaltliche Schwerpunkte für die unternehmerische Weiterentwicklung. Ein besonderer Höhepunkt war der Vortrag des renommierten Wissenschaftlers Markus Hengstschläger, der den Teilnehmer:innen zusätzliche Perspektiven und Motivation für den Schritt in die Selbstständigkeit vermittelte. Ergänzt wurde das Programm durch einen Impulsvortrag von Symvaro-Chef Rudolf Ball. Er zeigte praxisnah auf, welche Faktoren für einen erfolgreichen Start entscheidend sind und wie sich Ideen nachhaltig am Markt etablieren lassen.

Gründerservice als zentrale Anlaufstelle

Im Zentrum stand dabei das umfassende Unterstützungsangebot der Wirtschaftskammer Kärnten. Das Gründerservice begleitet angehende Unternehmer:innen von der ersten Idee bis zur Umsetzung – persönlich, praxisnah und mit einem breiten Serviceangebot. Für Lucija Wakounig, Leiterin des Gründerservice, ist genau diese Begleitung entscheidend: „Der Schritt in die Selbstständigkeit ist für viele Menschen ein großer Meilenstein. Umso wichtiger ist es, Gründer:innen frühzeitig Orientierung zu geben und sie durch diesen Prozess zu begleiten. Unser Ziel ist es, Hürden abzubauen und den Einstieg so einfach wie möglich zu gestalten.“ Neben individueller Beratung stehen auch digitale Tools, Workshops und gezielte Unterstützungsangebote zur Verfügung, die den Start ins Unternehmertum erleichtern. Dabei geht es nicht nur um den Gründungsakt selbst, sondern um nachhaltige Entwicklung: Von der Wahl der Rechtsform über steuerliche Fragen bis hin zu Finanzierung und Markteintritt erhalten Gründer:innen umfassende Unterstützung aus einer Hand.

Netzwerken als Erfolgsfaktor

Neben Information und Beratung spielte auch der persönliche Austausch eine zentrale Rolle. Der „Tag der Gründung“ bot zahlreiche Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und erste Kooperationen anzubahnen – ein entscheidender Faktor für einen erfolgreichen Start. Den Abschluss bildete auch heuer wieder das Netzwerkevent „Business & Bubbles“, bei dem die Teilnehmer:innen in entspannter Atmosphäre den Tag ausklingen lassen und ihr Netzwerk weiter ausbauen konnten.