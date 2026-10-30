Direktvertrieb: Menschen begeistern, Zukunft gestalten

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Gute Produkte allein reichen nicht. Wer im Direktvertrieb erfolgreich sein will, muss vor allem eines können: Menschen für sich und seine Ideen gewinnen. Wie das gelingt und warum Eigeninitiative dabei eine entscheidende Rolle spielt, stand im Mittelpunkt des diesjährigen Tags des Direktvertriebs Kärnten unter dem Motto „Menschen inspirieren. Zukunft gestalten.“

Mut zum eigenen Weg

Der Direktvertrieb bietet die Möglichkeit, beruflich eigene Wege zu gehen, flexibel zu arbeiten und sich mit persönlichem Einsatz etwas aufzubauen. Für Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl ist dieser Unternehmergeist von großer Bedeutung: „Unsere Wirtschaft braucht Menschen, die nicht nur Ideen haben, sondern auch den Mut, sie umzusetzen. Der Direktvertrieb zeigt, wie viel man mit persönlichem Einsatz, Begeisterung und Eigenverantwortung erreichen kann. Wer bereit ist, Chancen zu nutzen und seinen eigenen Weg zu gehen, leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebendigen Unternehmerlandschaft.“

Dass es dabei um weit mehr als den Verkauf von Produkten geht, betont Karl-Heinz Sunitsch, Landes- und Bundesgremialobmann des Direktvertriebs: „Es geht nicht darum, jemandem um jeden Preis etwas zu verkaufen. Es geht darum, Menschen zu verstehen, sie ehrlich zu beraten und Vertrauen aufzubauen. Genau das macht unsere Branche aus. Wer authentisch bleibt und mit Überzeugung hinter seinen Produkten steht, schafft die Grundlage für einen langfristigen Erfolg.“

Persönlichkeit macht den Unterschied

Passend dazu lieferte Unternehmer und Autor Julien Backhaus mit seinem Vortrag „Wir brauchen Macher“ Denkanstöße für alle, die Verantwortung übernehmen und etwas bewegen wollen. Kommunikationsexpertin Alessandra Viesti zeigte unter dem Titel „Show Your Voice“, wie ein authentischer Auftritt und die eigene Persönlichkeit Menschen überzeugen können.

Für Sunitsch sind solche Impulse sehr wertvoll: „Gerade in unserem Business muss man bereit sein, auf Menschen zuzugehen und auch einmal die eigene Komfortzone zu verlassen. Niemand wird über Nacht erfolgreich. Aber wer dranbleibt, an sich glaubt und Freude an dem hat, was er tut, kann sich Schritt für Schritt etwas Eigenes aufbauen.“

Auch wenn soziale Medien und digitale Möglichkeiten den Direktvertrieb längst verändert haben, bleibt der persönliche Kontakt entscheidend. „Natürlich müssen wir mit der Zeit gehen und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, was uns stark macht: die persönliche Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden. Ein ehrliches Gespräch, eine gute Empfehlung und das Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können, sind durch keine Technologie zu ersetzen“, ist Sunitsch überzeugt.