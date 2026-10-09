Wenn es draußen kühler wird, wird drinnen eingeheizt

Die Tage werden kürzer, die Abende kühler. Mit dem Herbst beginnt wieder die Zeit für gemütliche Abende im eigenen Zuhause. Das Knistern des Holzes und die angenehme Wärme machen den Kachelofen für viele Menschen zu einem besonderen Mittelpunkt im Wohnraum. Zum „Tag des Kachelofens“ am 16. Oktober, steht er österreichweit bereits zum 15. Mal im Zentrum. 37 Kärntner Hafnerbetriebe öffnen ihre Türen und beraten Interessierte zu Planung, Technik und richtigem Heizen. Sie planen und bauen Kachelöfen individuell für Gebäude und Wohnräume und verbinden dabei traditionelles Handwerk mit moderner Heiztechnik. Landesinnungsmeister Diethelm Wendling betont: „Ein Kachelofen ist längst nicht nur ein Stück Wohnkultur. Er verbindet handwerkliche Maßarbeit mit einem heimischen Brennstoff und gibt die gespeicherte Wärme über viele Stunden gleichmäßig ab. Gerade wenn Energiepreise schwanken und Versorgungssicherheit wieder stärker ins Bewusstsein rückt, gewinnt diese Form des Heizens an Bedeutung.“

Holz bleibt im Kostenvergleich attraktiv

Auch wirtschaftlich ist Holz derzeit interessant. In einem aktuellen Heizkostenvergleich des Österreichischen Kachelofenverbands für ein 200 Quadratmeter großes Haus mit einem Heizwärmebedarf von 100 kWh liegen die jährlichen Kosten für Brennholz bei rund 1.600 Euro und damit deutlich unter den Kosten für Pellets, Gas, Heizöl und Strom. Während insbesondere Öl, Gas und Pellets gegenüber dem Vorjahr deutlich teurer wurden, blieb der Holzpreis vergleichsweise stabil. Dazu kommt die hohe Verlässlichkeit, denn der Kachelofen funktioniert auch bei einen Stromausfall.

In Österreich gibt es derzeit rund 460.000 Kachelöfen. Jährlich kommen etwa 10.000 bis 12.000 neue Anlagen hinzu. Neben dem Brennstoff Holz zählt für Wendling vor allem die langlebige Technik zu den Vorteilen. „Ein Kachelofen wird schließlich nicht von der Stange gekauft. Er wird auf das Haus, den Wärmebedarf und die Wünsche der Bewohner abgestimmt. Deshalb ist die Beratung durch einen Hafnermeister so wichtig.“

Beratung direkt beim Hafner

Der Tag des Kachelofens bietet Gelegenheit, sich direkt in den teilnehmenden Betrieben über unterschiedliche Ofenformen, die richtige Dimensionierung und den Brennstoff Holz zu informieren. Besucher:innen können außerdem an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem 10.000 Euro für einen Kachelofen verlost werden. „Wer schon länger über einen Kachelofen nachdenkt, kann den 16. Oktober nutzen, um sich ganz unverbindlich beraten zu lassen. Denn am Ende soll ein Ofen nicht nur schön aussehen, sondern vor allem zum Gebäude und zu den Menschen passen, die darin leben“, so Wendling.