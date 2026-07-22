Kunst und Handwerk: GRAND PRIX für Theres Cassini

Der KUNST & HANDWERK GRAND PRIX 2025 geht an die Künstlerin Theres Cassini. Mit ihrer Arbeit „Maria Lassnig – Reflexive Beseelung“, die sie gemeinsam mit der Tischlerei Malle in Grafenstein und Metall Wolbang in Klagenfurt umgesetzt hat, setzte sie sich im Rahmen des diesjährigen Gestaltungsexperiments „BOX“ gegen zahlreiche hochkarätige Einreichungen durch. Die Auszeichnung wurde im Beisein von mehr als 150 Gästen im Veranstaltungssaal der Kärntner Sparkasse verliehen.

Siegerarbeit verbindet Kunst, Geschichte und Handwerk

Die prämierte Arbeit greift den ehemaligen Fensterrahmen des Wiener Ateliers von Maria Lassnig auf und verwandelt ihn in eine Skulptur, die Erinnerung, Identität und künstlerische Reflexion miteinander verbindet. Die Inschrift eines Zitats aus Robert Musils „Der Mann ohne Eigenschaften“ sowie die an Maria Lassnigs Farbwelt angelehnten Gestaltungselemente verleihen dem Werk eine besondere Tiefe. Die präzise handwerkliche Umsetzung machte die künstlerische Idee erst möglich und verdeutlicht beispielhaft, worum es beim Gestaltungspreis geht: das perfekte Zusammenspiel von Kreativität und handwerklichem Können. WK-Präsident Jürgen Mandl gratuliert der Preisträgerin und allen beteiligten Handwerksbetrieben: „Große Kunst entsteht selten im Alleingang. Sie braucht Menschen mit Ideen und Menschen, die diese Ideen mit höchster Präzision Wirklichkeit werden lassen. Genau dieses Zusammenspiel macht den KUNST & HANDWERK GRAND PRIX so besonders. Er zeigt eindrucksvoll, dass das Handwerk weit mehr ist als technische Perfektion - es ist ein unverzichtbarer Partner der Kunst und schafft jene Qualität, die visionäre Entwürfe erst möglich macht. Darauf können wir in Kärnten stolz sein.“

Gestaltung lebt vom Miteinander

In den vergangenen Jahren hat sich der KUNST & HANDWERK GRAND PRIX zu einer international anerkannten Auszeichnung entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das einzelne Werk, sondern die Zusammenarbeit zwischen Künstler:innen und Handwerksbetrieben. Der Blick richtet sich bereits auf das nächste große Projekt: Vom 2. bis zum 14. Oktober 2026 lädt ARS CARINTHIA zum zehnten Gestaltungsexperiment „INSIEME 2026” ein. Internationale Persönlichkeiten aus den Bereichen Architektur und Kunst werden gemeinsam mit Handwerksbetrieben an neun Standorten in Klagenfurt neue Arbeiten entwickeln. Gleichzeitig bietet „INSIEME 2026” Jugendlichen, Studierenden und Lehrlingen eine Plattform, um ihr Können und ihre Ideen zu präsentieren und den Dialog zwischen den Generationen weiterzuführen.