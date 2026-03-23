Tischler-Lehrlinge lieferten saubere Arbeit bei Bezirkswettbewerben

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Sägen, messen, und zusammenbauen: Bei den Bezirkslehrlingswettbewerben der Tischler zeigten Lehrlinge aus gleich sieben Bezirken, präzises Tischlerhandwerk. Insgesamt 22 Lehrlinge aus den Bezirken Villach-Stadt und Villach-Land, Hermagor sowie Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, St. Veit/Glan und Feldkirchen fertigten unter Wettbewerbsbedingungen Werkstücke nach genauen Plänen an.

Die Aufgaben orientierten sich am jeweiligen Ausbildungsstand: Vom Schirmständer über ein Weinregal bis hin zum stabilen Leiterhocker mussten die angehenden Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Eine Fachjury bewertete dabei vor allem Genauigkeit, Verarbeitung und die saubere Umsetzung der Konstruktion. „Die Lehrlinge haben auf sehr hohem Niveau gearbeitet. Die Werkstücke wurden präzise gefertigt und sauber umgesetzt. Das zeigt, wie gut die Ausbildung in unseren Betrieben funktioniert und mit welchem Engagement der Nachwuchs ans Handwerk herangeht“, betont Tischler-Innungsmeister Peter Preinig.

In jedem Lehrjahr wurden pro Bezirk die drei besten Lehrlinge ausgezeichnet:

Bezirk Klagenfurt und Klagenfurt-Land

2. Lehrjahr

Platz: Nevio Presinell, Bundesministerium für Landesverteidigung, Klagenfurt Platz: Konstantin Gruber, Tischlerei Fischer - Christina Masser, Moosburg

Bezirk Villach und Villach-Land

1. Lehrjahr

Platz: Andreas Nageler, Technoholz GmbH, Villach Platz: Lukas Steinbauer, Technoholz GmbH, Villach

2. Lehrjahr

Platz: Adrian Marinovic, Technoholz GmbH, Villach Platz: Janick Mitterer, Technoholz GmbH, Villach

3. Lehrjahr

Platz: Johannes Steiner, Design + Holz Siegfried Reiner, Weißenstein Platz: Lucas Kortin, Technoholz GmbH, Villach Platz: Philipp Duhs, Technoholz GmbH, Villach

Bezirk St. Veit

1. Lehrjahr

Platz: Manuel Taferner, Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz Platz: Kris Tamegger, Tischlerei Christian Tamegger, Liebenfels Platz: Alexander Krassnig, Tischlerei Max Kogler, Liebenfels



3. Lehrjahr

Platz: Marcel Kothmaier, Tischlerei Hubert Wolfgang Semmelrock, Deutsch-Griffen Platz: Thomas Droneberger, Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz

Bezirk Feldkirchen

1. Lehrjahr

Platz: Aurelio Berger, FREJO Wohndesign GmbH, Feldkirchen Platz: Kornél Takarics, Bau- und Möbeltischlerei Joachim Pirker, Gnesau Platz: Andreas Pechmann, Grohschädl Tischlerei Gesellschaft m.b.H., St. Urban

2. Lehrjahr

Platz: Lukas Hinteregger, Tischlerei Thomas Josef Rogl, Wiedweg Platz: Sebastian Stark, Grohschädl Tischlerei Gesellschaft m.b.H., St. Urban



3. Lehrjahr

Platz: Karl Kogler, FREJO Wohndesign GmbH, Feldkirchen

Bezirk Hermagor

3. Lehrjahr