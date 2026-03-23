Tischler-Lehrlinge lieferten saubere Arbeit bei Bezirkswettbewerben
Der Tischlernachwuchs aus gleich sieben Bezirken zeigte bei den Wettbewerben in Klagenfurt und Villach sein handwerkliches Können. Vom Schirmständer bis zum Leiterhocker fertigten die angehenden Fachkräfte ihre Werkstücke unter Wettbewerbsbedingungen an. Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll die hohe Qualität der Ausbildung im Kärntner Tischlerhandwerk.
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Sägen, messen, und zusammenbauen: Bei den Bezirkslehrlingswettbewerben der Tischler zeigten Lehrlinge aus gleich sieben Bezirken, präzises Tischlerhandwerk. Insgesamt 22 Lehrlinge aus den Bezirken Villach-Stadt und Villach-Land, Hermagor sowie Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land, St. Veit/Glan und Feldkirchen fertigten unter Wettbewerbsbedingungen Werkstücke nach genauen Plänen an.
Die Aufgaben orientierten sich am jeweiligen Ausbildungsstand: Vom Schirmständer über ein Weinregal bis hin zum stabilen Leiterhocker mussten die angehenden Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Eine Fachjury bewertete dabei vor allem Genauigkeit, Verarbeitung und die saubere Umsetzung der Konstruktion. „Die Lehrlinge haben auf sehr hohem Niveau gearbeitet. Die Werkstücke wurden präzise gefertigt und sauber umgesetzt. Das zeigt, wie gut die Ausbildung in unseren Betrieben funktioniert und mit welchem Engagement der Nachwuchs ans Handwerk herangeht“, betont Tischler-Innungsmeister Peter Preinig.
In jedem Lehrjahr wurden pro Bezirk die drei besten Lehrlinge ausgezeichnet:
Bezirk Klagenfurt und Klagenfurt-Land
2. Lehrjahr
- Platz: Nevio Presinell, Bundesministerium für Landesverteidigung, Klagenfurt
- Platz: Konstantin Gruber, Tischlerei Fischer - Christina Masser, Moosburg
Bezirk Villach und Villach-Land
1. Lehrjahr
- Platz: Andreas Nageler, Technoholz GmbH, Villach
- Platz: Lukas Steinbauer, Technoholz GmbH, Villach
2. Lehrjahr
- Platz: Adrian Marinovic, Technoholz GmbH, Villach
- Platz: Janick Mitterer, Technoholz GmbH, Villach
3. Lehrjahr
- Platz: Johannes Steiner, Design + Holz Siegfried Reiner, Weißenstein
- Platz: Lucas Kortin, Technoholz GmbH, Villach
- Platz: Philipp Duhs, Technoholz GmbH, Villach
Bezirk St. Veit
1. Lehrjahr
- Platz: Manuel Taferner, Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz
- Platz: Kris Tamegger, Tischlerei Christian Tamegger, Liebenfels
- Platz: Alexander Krassnig, Tischlerei Max Kogler, Liebenfels
3. Lehrjahr
- Platz: Marcel Kothmaier, Tischlerei Hubert Wolfgang Semmelrock, Deutsch-Griffen
- Platz: Thomas Droneberger, Bau-/Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz
Bezirk Feldkirchen
1. Lehrjahr
- Platz: Aurelio Berger, FREJO Wohndesign GmbH, Feldkirchen
- Platz: Kornél Takarics, Bau- und Möbeltischlerei Joachim Pirker, Gnesau
- Platz: Andreas Pechmann, Grohschädl Tischlerei Gesellschaft m.b.H., St. Urban
2. Lehrjahr
- Platz: Lukas Hinteregger, Tischlerei Thomas Josef Rogl, Wiedweg
- Platz: Sebastian Stark, Grohschädl Tischlerei Gesellschaft m.b.H., St. Urban
3. Lehrjahr
- Platz: Karl Kogler, FREJO Wohndesign GmbH, Feldkirchen
Bezirk Hermagor
3. Lehrjahr
- Platz: Jonas Joel Jarnig, Möbel Zimmermann GmbH, Podlanig