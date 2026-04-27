Tischler-Nachwuchs zeigte Spitzenleistungen

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Präzision unter Zeitdruck: Beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Tischler in der HTL Villach zeigten Kärntens beste Lehrlinge, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Die Teilnehmer:innen des ersten, zweiten und dritten Lehrjahres fertigten innerhalb weniger Stunden ein Werkstück nach vorgegebenem Plan – sauber, exakt und mit hohem Anspruch an die eigene Leistung.

Der Wettbewerb verlangte nicht nur technisches Können, sondern auch ein gutes Zeitmanagement und volle Konzentration. Jede Ungenauigkeit und jeder Handgriff wurden von der Fachjury genau bewertet.

Starke Leistungen in allen Lehrjahren

In allen drei Lehrjahren wurde auf hohem Niveau gearbeitet. Die Aufgaben orientierten sich am jeweiligen Ausbildungsstand: Vom Schirmständer über ein Weinregal bis hin zum stabilen Leiterhocker mussten die angehenden Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Die Teilnehmer:innen am Landeslehrlingswettbewerb haben sich über die Bezirkslehrlingswettbewerbe qualifiziert – doch auf Landesebene entscheidet oft die kleinste Abweichung über die Platzierung.

Die Sieger des Wettbewerbs

1. Lehrjahr

Platz: Manuel Taferner, Bau- und Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz Platz: Manuela Strobl, metrica Austria GmbH, Greifenburg Platz: Luca Fleißner, Lindner Möbel und Treppen GmbH, Steinfeld

2. Lehrjahr

Platz: Konstantin Gruber, Masser Christina, Moosburg Platz: Vanessa Pichler, Kreativmöbel Stückler GmbH, Reichenfels Platz: Adrian Marinovic, Technoholz GmbH, Villach

3. Lehrjahr

Platz: Johannes Kogler, Lindner Möbel und Treppen GmbH, Greifenburg Platz: Emanuel Kriegl, Londer Strauss GmbH & Co KG, Völkermarkt Platz: Marcel Kothmaier, Semmelrock Hubert Wolfgang, Deutsch Griffen

4. Lehrjahr (Tischlerei Technik Planung)

Platz: Lisa Strasser, Sinnex Innenausbau GmbH, Griffen Platz: Romeo Weichselbraun, Josef Pichler, Großkirchheim Platz: Samuel Pichler, Ing. Gerald Martinschitz, Villach

4. Lehrjahr (Tischlerei Technik Produktion)

Platz: Emily Mößler, metrica Austria GmbH, Greifenburg Platz: Leon Triebnig, WSK Schwarzl Möbelfaktur GmbH, Maria Saal Platz: Alexander Kraiger, Christian Gomernik, Miklauzhof

Die jeweiligen Landessieger vertreten Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb am 20. und 21. Juni 2026 in der Steiermark.

Qualität der Ausbildung sichtbar gemacht

Für die Innung zeigt der Wettbewerb einmal mehr die Stärke des Berufs: „Die Leistungen, die hier gezeigt wurden, sprechen für sich. Unsere Lehrlinge arbeiten auf einem sehr hohen Niveau und zeigen ihr Engagement im Tischlerhandwerk“, so Landesinnungsmeister Peter Preinig. Der Landeslehrlingswettbewerb ist somit nicht nur ein Leistungsvergleich, sondern auch ein sichtbares Zeichen für die Qualität der Ausbildung im Tischlerhandwerk.