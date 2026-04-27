Tischler-Nachwuchs zeigte Spitzenleistungen
Beim Landeslehrlingswettbewerb der Tischler in Villach stellten sich Kärntens beste Nachwuchstalente einer großen Herausforderung. In allen drei Lehrjahren wurde auf hohem Niveau gearbeitet. Genauigkeit und Tempo waren entscheidend für den Sieg.
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Präzision unter Zeitdruck: Beim diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der Tischler in der HTL Villach zeigten Kärntens beste Lehrlinge, was sie in ihrer Ausbildung gelernt haben. Die Teilnehmer:innen des ersten, zweiten und dritten Lehrjahres fertigten innerhalb weniger Stunden ein Werkstück nach vorgegebenem Plan – sauber, exakt und mit hohem Anspruch an die eigene Leistung.
Der Wettbewerb verlangte nicht nur technisches Können, sondern auch ein gutes Zeitmanagement und volle Konzentration. Jede Ungenauigkeit und jeder Handgriff wurden von der Fachjury genau bewertet.
Starke Leistungen in allen Lehrjahren
In allen drei Lehrjahren wurde auf hohem Niveau gearbeitet. Die Aufgaben orientierten sich am jeweiligen Ausbildungsstand: Vom Schirmständer über ein Weinregal bis hin zum stabilen Leiterhocker mussten die angehenden Fachkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Die Teilnehmer:innen am Landeslehrlingswettbewerb haben sich über die Bezirkslehrlingswettbewerbe qualifiziert – doch auf Landesebene entscheidet oft die kleinste Abweichung über die Platzierung.
Die Sieger des Wettbewerbs
1. Lehrjahr
- Platz: Manuel Taferner, Bau- und Möbeltischlerei Steger GmbH, Metnitz
- Platz: Manuela Strobl, metrica Austria GmbH, Greifenburg
- Platz: Luca Fleißner, Lindner Möbel und Treppen GmbH, Steinfeld
2. Lehrjahr
- Platz: Konstantin Gruber, Masser Christina, Moosburg
- Platz: Vanessa Pichler, Kreativmöbel Stückler GmbH, Reichenfels
- Platz: Adrian Marinovic, Technoholz GmbH, Villach
3. Lehrjahr
- Platz: Johannes Kogler, Lindner Möbel und Treppen GmbH, Greifenburg
- Platz: Emanuel Kriegl, Londer Strauss GmbH & Co KG, Völkermarkt
- Platz: Marcel Kothmaier, Semmelrock Hubert Wolfgang, Deutsch Griffen
4. Lehrjahr (Tischlerei Technik Planung)
- Platz: Lisa Strasser, Sinnex Innenausbau GmbH, Griffen
- Platz: Romeo Weichselbraun, Josef Pichler, Großkirchheim
- Platz: Samuel Pichler, Ing. Gerald Martinschitz, Villach
4. Lehrjahr (Tischlerei Technik Produktion)
- Platz: Emily Mößler, metrica Austria GmbH, Greifenburg
- Platz: Leon Triebnig, WSK Schwarzl Möbelfaktur GmbH, Maria Saal
- Platz: Alexander Kraiger, Christian Gomernik, Miklauzhof
Die jeweiligen Landessieger vertreten Kärnten beim Bundeslehrlingswettbewerb am 20. und 21. Juni 2026 in der Steiermark.
Qualität der Ausbildung sichtbar gemacht
Für die Innung zeigt der Wettbewerb einmal mehr die Stärke des Berufs: „Die Leistungen, die hier gezeigt wurden, sprechen für sich. Unsere Lehrlinge arbeiten auf einem sehr hohen Niveau und zeigen ihr Engagement im Tischlerhandwerk“, so Landesinnungsmeister Peter Preinig. Der Landeslehrlingswettbewerb ist somit nicht nur ein Leistungsvergleich, sondern auch ein sichtbares Zeichen für die Qualität der Ausbildung im Tischlerhandwerk.