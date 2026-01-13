Zum Inhalt springen
Drei Frauen und ein Mann vor zwei Roll-ups
© WKK

Unternehmerinnen informierten sich über erfolgreichen Online-Auftritt

Wie Unternehmen im digitalen Raum besser gefunden werden und ihre Sichtbarkeit gezielt stärken können, stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung von Frau in der Wirtschaft St. Veit. Unternehmerinnen nutzten die Gelegenheit, praxisnahe Einblicke zu gewinnen, sich auszutauschen und konkrete Ideen für ihren eigenen Online-Auftritt mitzunehmen.

Lesedauer: 1 Minute

Aktualisiert am 13.01.2026

In einer zunehmend digital geprägten Wirtschaft entscheidet die Auffindbarkeit im Internet oft darüber, ob ein Unternehmen wahrgenommen wird oder nicht. Genau diesem Thema widmete sich der Morning Talk von Frau in der Wirtschaft St. Veit. 

Online gefunden werden – ein entscheidender Erfolgsfaktor

Die gezielte Verbesserung der digitalen Präsenz von Unternehmerinnen stand im Mittelpunkt der Veranstaltung. Iris Bierbaumer vom Servicezentrum der Wirtschaftskammer Kärnten zeigte anhand konkreter Beispiele, wie das Firmen A-Z der Wirtschaftskammer und ein professionell gepflegtes Google-Unternehmensprofil dazu beitragen können, die Sichtbarkeit, das Vertrauen und die Reichweite eines Unternehmens nachhaltig zu erhöhen. Dabei wurde deutlich, dass bereits einfache Maßnahmen einen spürbaren Unterschied machen können. 

Praxisnaher Input und persönlicher Austausch

Neben fachlichem Input bot der Vormittag auch Raum für persönlichen Austausch und Vernetzung. Die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, Erfahrungen zu teilen, Fragen zu stellen und neue Kontakte zu knüpfen. Nicole M. Mayer, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft St. Veit, wies auf die große Bedeutung praxisorientierter Informationen hin, um Unternehmen fit für die digitale Zukunft zu machen: „Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist es entscheidend, online gut sichtbar zu sein. Viele Unternehmerinnen leisten großartige Arbeit – diese muss aber auch gefunden werden. Veranstaltungen wie diese zeigen praxisnah, wie digitale Werkzeuge einfach und effektiv genutzt werden können, und stärken gleichzeitig den persönlichen Austausch unter Unternehmerinnen.“

Weitere interessante Artikel
  • Klagenfurts Bezirksstellenobmann Franz Ahm
    Ahm fordert rasche Umsetzung der Verordnung für Osterwitzgasse
    Weiterlesen
  • Tag der Gründung machte Lust auf Selbstständigkeit
    Tag der Gründung machte Lust auf Selbstständigkeit
    Weiterlesen
  • WKK-Präsident Jürgen Mandl
    Mandl: Kärnten steht vor entscheidenden Jahren!
    Weiterlesen