Unternehmerinnen informierten sich über erfolgreichen Online-Auftritt

In einer zunehmend digital geprägten Wirtschaft entscheidet die Auffindbarkeit im Internet oft darüber, ob ein Unternehmen wahrgenommen wird oder nicht. Genau diesem Thema widmete sich der Morning Talk von Frau in der Wirtschaft St. Veit.

Online gefunden werden – ein entscheidender Erfolgsfaktor

Die gezielte Verbesserung der digitalen Präsenz von Unternehmerinnen stand im Mittelpunkt der Veranstaltung. Iris Bierbaumer vom Servicezentrum der Wirtschaftskammer Kärnten zeigte anhand konkreter Beispiele, wie das Firmen A-Z der Wirtschaftskammer und ein professionell gepflegtes Google-Unternehmensprofil dazu beitragen können, die Sichtbarkeit, das Vertrauen und die Reichweite eines Unternehmens nachhaltig zu erhöhen. Dabei wurde deutlich, dass bereits einfache Maßnahmen einen spürbaren Unterschied machen können.

Praxisnaher Input und persönlicher Austausch

Neben fachlichem Input bot der Vormittag auch Raum für persönlichen Austausch und Vernetzung. Die Teilnehmerinnen nutzten die Gelegenheit, Erfahrungen zu teilen, Fragen zu stellen und neue Kontakte zu knüpfen. Nicole M. Mayer, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft St. Veit, wies auf die große Bedeutung praxisorientierter Informationen hin, um Unternehmen fit für die digitale Zukunft zu machen: „Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist es entscheidend, online gut sichtbar zu sein. Viele Unternehmerinnen leisten großartige Arbeit – diese muss aber auch gefunden werden. Veranstaltungen wie diese zeigen praxisnah, wie digitale Werkzeuge einfach und effektiv genutzt werden können, und stärken gleichzeitig den persönlichen Austausch unter Unternehmerinnen.“