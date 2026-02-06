Valentinstag: Blühende Zeichen der Liebe

„Ob klassischer Rosenstrauß, zarte Frühlingsblumen oder eine moderne florale Komposition - Blumen sagen am Valentinstag oft mehr als Worte und stehen wie kaum ein anderes Geschenk für Liebe und Wertschätzung“, so Kurt Glantschnig, Landesinnungsmeister der Floristen. Kärntens Fachbetriebe sind wahre Künstler, wenn es darum geht, die passende blumige Botschaft zu gestalten. Glantschnig: „Dank erstklassiger Beratung sorgen sie dafür, dass die Beschenkten lange Freude an ihren Valentinstagsgeschenken haben“, so Glantschnig.“



Floristik: Kreatives Handwerk mit Zukunft

Mit rund 80 Betrieben und 45 Lehrlingen (30 Lehrlinge im Bereich „Florist:in und 15 Lehrlinge im Bereich Landschaftsgärtner:in) spielt die Branche in Kärnten eine wichtige wirtschaftliche Rolle. „Wer ein besonderes und maßgeschneidertes Geschenk sucht, ist beim Floristen des Vertrauens bestens aufgehoben. Hier treffen Qualität, Fachwissen und Kreativität aufeinander“, unterstreicht Glantschnig. Auch Herkunft und Qualität rücken beim Blumenkauf immer stärker in den Fokus. „Unsere Betriebe setzen auf regionale Frühlingsblüher wie Tulpen, Narzissen oder Primeln. Wo immer möglich, werden regionale Blumen verwendet, ergänzt durch sorgfältig ausgewählte Importware, die hohen Qualitäts- und Umweltstandards entspricht“, erklärt Glantschnig.



Trends 2026 – Natürliche Eleganz

Beim Blumenkauf spielt die persönliche Note eine große Rolle. Farbe, Stil und Aussage der Blumen werden zunehmend auf die beschenkte Person abgestimmt. Drei Farbtrends prägen die kommende Saison: ruhige, zeitlose Naturtöne wie das sanfte Off-White „Cloud Dancer“, kraftvolle erdige Nuancen wie das warme Rot „Crimson Nature“ sowie frische, optimistische Akzentfarben wie das lebendige Gelb „Lemonade“. Gemeinsam stehen sie für Natürlichkeit, Ausgeglichenheit und Lebensfreude.



Kaufzurückhaltung

Die allgemeine Teuerung macht sich auch in der Floristik bemerkbar. Steigende Preise führen zu einem bewussteren Kaufverhalten. Gleichzeitig wird der Valentinstag vielfältiger interpretiert: „Blumen werden längst nicht mehr nur Partnerinnen oder Partnern geschenkt. Sie sind Ausdruck der Wertschätzung für Freundinnen, Familienmitglieder – oder auch für sich selbst“, so Glantschnig abschließend. „Ein kleiner Strauß, eine einzelne Blüte oder eine liebevoll gestaltete Pflanze kann ein starkes Zeichen der Zuneigung sein – unabhängig von Beziehung oder Anlass.“