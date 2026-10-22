Villacher Betriebe für jahrzehntelanges Unternehmertum geehrt

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Seit 50 Jahren steht der Schützenhof am Ossiacher See für Gastfreundschaft und erholsame Urlaubstage in Kärnten. Heidelies „Heidi“ Reichel-Schützenhofer führt den Familienbetrieb in zweiter Generation und bietet ihren Gästen gemütliche Ferienwohnungen in schöner Lage direkt am See. Seit 40 Jahren ist Evelin Maria Habich als selbstständige Unternehmerin im Bereich Schönheit, Kosmetik und Wellness tätig. Mit ihrem Angebot an individueller Schönheitsberatung sowie Farb- und Typberatung begleitet sie ihre Kundinnen und Kunden seit vielen Jahren. Rudolf Rotar führt seit 1986 die Pension Rotar am Faaker See. Mit seiner Gastfreundschaft und seinem persönlichen Einsatz bietet er Urlaubsgästen seit vielen Jahren eine Unterkunft in der beliebten Ferienregion. Diese drei Unternehmer und weitere 63 Betriebe wurden für ihre langjährige unternehmerische Tätigkeit von der Wirtschaftskammer Kärnten im feierlichen Rahmen ausgezeichnet. Im Bezirk Villach-Land sichern aktuell 4.593 Unternehmen rund 25.000 Arbeitsplätze und bilden damit das wirtschaftliche Rückgrat des Bezirks.

Unternehmertum sichert regionale Stärke

„Die Jubiläen zeigen, wie vielfältig die Kärntner Wirtschaft ist und wie viel Erfahrung, Engagement und Beständigkeit in den heimischen Betrieben stecken. Langjährige Unternehmerinnen und Unternehmer leisten einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und verdienen dafür besondere Anerkennung“, unterstrich WK-Vizepräsidentin Astrid Legner. WK-Bezirksstellenobmann Christian Tyl betont, dass die geehrten Unternehmen nicht nur wirtschaftliche Leistungsträger sind, sondern auch wichtige Arbeitgeber und Ausbilder: „Wer über Jahrzehnte erfolgreich ein Unternehmen führt, beweist Durchhaltevermögen, Verantwortungsbewusstsein und die Fähigkeit, sich immer wieder auf neue Herausforderungen einzustellen. Unsere heimischen Betriebe schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und tragen wesentlich zur wirtschaftlichen Stärke und Lebensqualität in der Region bei.“

Tradition bewahren, Zukunft gestalten

Die Mitgliederehrung zeigt, wie wichtig langjährige Unternehmen für die regionale Wirtschaft sind. Viele der ausgezeichneten Betriebe haben sich über Jahrzehnte hinweg erfolgreich weiterentwickelt, Veränderungen gemeistert und ihre Erfahrungen und Werte an die nächste Generation weitergegeben.