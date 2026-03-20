Völkermarkt ehrt Unternehmertradition: Gastgeber Gasthaus Kropf feiert 70 Jahre

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Ein Abend ganz im Zeichen von Unternehmergeist, Beständigkeit und regionaler Wirtschaftskraft: Bei der Mitgliederehrung der WK-Bezirksstelle Völkermarkt wurden 60 Betriebe für ihre langjährige unternehmerische Tätigkeit ausgezeichnet. Zusammen stehen sie für beeindruckende 1.310 Jahre erfolgreiches Unternehmertum im Bezirk.

Eine besondere Auszeichnung erhielt dabei auch der Gastgeber des Abends, Andreas Morolz, selbst: Das Gasthaus Kropf in Griffen wurde für sein 70-jähriges Firmenjubiläum geehrt – ein Beispiel für gelebte Unternehmertradition und Beständigkeit im Bezirk Völkermarkt. Die ausgezeichneten Unternehmen stehen zugleich stellvertretend für die wirtschaftliche Stärke der gesamten Region. Rund 2.600 Unternehmen sorgen im Bezirk Völkermarkt für wirtschaftliche Dynamik und schaffen mehr als 11.900 Arbeitsplätze. Damit leisten sie einen entscheidenden Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und zur Lebensqualität in der Region.

In diesem Zusammenhang betonte WK-Präsident Jürgen Mandl die besondere Bedeutung der ausgezeichneten Unternehmen für den Standort: „Unsere Betriebe sind das Fundament unserer Regionen. Sie schaffen Arbeitsplätze, bilden junge Menschen aus und tragen mit ihrem Einsatz maßgeblich zur wirtschaftlichen Entwicklung bei. Gerade langjährige Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen, wie viel Verantwortung, aber auch Mut für die Führung eines dauerhaft erfolgreichen Betriebs nötig ist.“ Auch WK-Bezirksstellenobmann Rudolf Bredschneider unterstrich die besondere Rolle der regionalen Wirtschaft für die Entwicklung des Bezirks: „Die Vielfalt der Betriebe ist ein entscheidender Faktor für Stabilität und Zukunftsperspektiven. Unsere Unternehmerinnen und Unternehmer halten die Wirtschaft im Bezirk am Laufen. Mit ihrem Engagement sichern sie Wertschöpfung und gestalten die wirtschaftliche Zukunft der Region aktiv mit.“

Die Mitgliederehrung würdigt daher Betriebe, die über viele Jahre hinweg Verantwortung übernehmen und wirtschaftlichen Erfolg mit regionaler Verbundenheit verknüpfen. Gleichzeitig zeigt sie die große Bandbreite der Unternehmenslandschaft im Bezirk – vom traditionsreichen Familienbetrieb bis zum modernen Dienstleistungsunternehmen.