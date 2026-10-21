Vorsorge, die Sicherheit schafft

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Der Betrieb läuft, die Aufträge sind da, der Alltag ist durchgetaktet. Doch was passiert, wenn plötzlich eine Krankheit alles auf den Kopf stellt? Wer übernimmt die laufenden Kosten, welche finanziellen Leistungen stehen zu und wie lange ist man abgesichert? Fragen, die im unternehmerischen Alltag oft zu kurz kommen. Besonders für Ein-Personen-Unternehmen und Kleinbetriebe kann der Ausfall der eigenen Arbeitskraft weitreichende Folgen haben.

Wie groß das Interesse an diesem Thema ist, zeigte die Breakfast-Reihe „Soziale Absicherung für Unternehmer“ der Wirtschaftskammer Kärnten. Mehr als 300 Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, um sich direkt bei Fachleuten zu informieren. Gestern ging die erfolgreiche Veranstaltungsreihe in der WK-Bezirksstelle Klagenfurt zu Ende.

Im Mittelpunkt standen Themen wie Gesundheitsvorsorge, Krankengeld, Arbeitslosenversicherung, Pension und finanzielle Unterstützung bei längeren Krankheitsfällen. Experten von SVS, AMS, PVA, Wirtschaftskammer Kärnten und der Fachgruppe Versicherungsmakler erklärten, welche Möglichkeiten es gibt, sich abzusichern, worauf man achten sollte und wo man im Ernstfall Hilfe bekommt.

Wissen schafft Sicherheit

„Soziale Absicherung ist nichts, was man einmal regelt und dann abhakt. Gesetzliche Bestimmungen, Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen verändern sich. Was gestern noch gegolten hat, muss heute nicht mehr unverändert gelten. Umso wichtiger ist es, bestehende Absicherungen regelmäßig zu überprüfen und sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Denn Wissen schafft Sicherheit und die Möglichkeit, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen“, unterstrich Nicole M. Mayer, Vorsitzende des Beirats für Ein-Personen-Unternehmen.

Persönliche Beratung

Auch Franz Am, Vorsitzender der SVS Kärnten und Obmann der WK-Bezirksstelle Klagenfurt, unterstrich die Bedeutung einer frühzeitigen Auseinandersetzung mit der eigenen sozialen Absicherung und hob den Wert der persönlichen Information und Beratung hervor: „Wer ein Unternehmen führt, trägt viel Verantwortung – für den Betrieb, die Mitarbeiter und für sich selbst. Gerade bei Krankheit oder einem längeren Ausfall ist es entscheidend, zu wissen, welche Leistungen zur Verfügung stehen und wo man Unterstützung bekommt. Mit unserer Breakfast-Reihe haben wir wichtige Informationen direkt zu den Unternehmerinnen und Unternehmern gebracht. Das große Interesse zeigt, wie wichtig persönliche Beratung und rechtzeitige Vorsorge sind.“