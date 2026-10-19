Weltspartag: Sparen schafft Sicherheit

Sparen bedeutet heute weit mehr als das klassische Sparbuch. Die Möglichkeiten, Geld zurückzulegen und vorzusorgen, sind vielfältiger geworden. Ein zentraler Gedanke ist jedoch geblieben: Rücklagen schaffen Sicherheit und geben die Freiheit, auf Veränderungen zu reagieren oder größere Ziele zu verwirklichen. Für Manfred Wilhelmer, Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Kärnten, stehen dabei vor allem die Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt: „Wir schätzen das Vertrauen, das uns täglich entgegengebracht wird. Finanzielle Entscheidungen sind sehr persönlich und begleiten Menschen oft über viele Jahre. Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören, individuelle Bedürfnisse zu verstehen und gemeinsam passende Lösungen zu finden.“ Denn wie viel und auf welche Weise gespart wird, hängt stark von der persönlichen Lebenssituation ab. Wichtig ist vor allem, sich frühzeitig mit den eigenen Möglichkeiten und Zielen auseinanderzusetzen. „Wer Rücklagen bildet, schafft sich gute Spielräume für die Zukunft“, betont Nikolaus Juhász, stellvertretender Spartenobmann. „Sparen bedeutet nicht nur Verzicht im Heute. Es gibt Sicherheit, ermöglicht die Umsetzung größerer Pläne und schafft die finanzielle Basis – von der Ausbildung über das Eigenheim bis hin zur Vorsorge fürs Alter.“

Finanzwissen als wichtige Grundlage

Gleichzeitig werden finanzielle Entscheidungen immer vielfältiger. Zinsen, Kredite, Veranlagung oder private Vorsorge gehören für viele Menschen zum Alltag. Umso wichtiger ist es, die grundlegenden Zusammenhänge zu verstehen. Für Spartenobmann-Stellvertreter Michael Koren ist Finanzbildung deshalb eine zentrale Zukunftsaufgabe: „Wer weiß, wie Geld, Zinsen, Risiko und Vorsorge funktionieren, kann Angebote besser beurteilen und bewusster entscheiden. Dieses Wissen muss früh vermittelt werden. Finanzbildung sollte deshalb schon bei jungen Menschen einen höheren Stellenwert bekommen.“ Viele Banken setzen bereits auf Schulprojekte, Workshops und eigene Bildungsangebote. Der Weltspartag ist somit mehr als eine liebgewonnene Tradition - er ist auch ein guter Anlass, sich mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen, Ziele zu definieren und rechtzeitig vorzusorgen.

Heimische Banken stärken den Wirtschafts- und Lebensstandort Kärnten

Die Kärntner Banken sind nicht nur verlässliche Ansprechpartner in Finanzfragen, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Sie sichern über 5.000 Arbeitsplätze, finanzieren Investitionen und tragen wesentlich zur regionalen Wertschöpfung bei. Darüber hinaus zeigen sie gesellschaftliche Verantwortung: Mit ihrem Engagement für Vereine, Sport, Kultur und soziale Initiativen stärken sie das Miteinander und die Lebensqualität in Kärnten. Diese regionale Verbundenheit soll auch künftig ein wesentlicher Bestandteil ihrer Arbeit bleiben.



Wussten Sie, dass …?

Der Weltspartag blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück. Seine Wurzeln reichen bis zum Internationalen Sparkassenkongress 1924 in Mailand zurück. Ein Jahr später wurde der Weltspartag erstmals begangen. Bis heute erinnert er daran, wie wichtig Sparen, Vorsorge und ein bewusster Umgang mit Geld sind.