Wenn Blumen Erinnerungen lebendig halten

Blumen sagen oft mehr als Worte. Gerade zu Allerheiligen sind sie ein sichtbarer Ausdruck von Liebe, Dankbarkeit und Verbundenheit mit verstorbenen Angehörigen. Ob vertraute Lieblingsblumen, besondere Farbkombinationen oder individuell gefertigte Gestecke: Die Grabgestaltung bietet Raum für persönliche Erinnerungen und schafft einen würdevollen Ort des Gedenkens.

Persönliche Beratung schafft besondere Erinnerungsorte

„Blumen sind gerade zu Allerheiligen weit mehr als Grabschmuck. Sie erzählen Geschichten, wecken Erinnerungen und drücken Gefühle aus, für die oft die Worte fehlen. Mit einer individuellen Gestaltung können wir die Persönlichkeit eines geliebten Menschen auf besondere Weise würdigen“, betont Landesinnungsmeister Kurt Glantschnig.

Die Kärntner Blumenfachgeschäfte und Friedhofsgärtnereien bieten eine große Auswahl an saisonalen Pflanzen und handgefertigten Werkstücken. „Mit ihrer fachkundigen Beratung helfen sie, persönliche Wünsche in eine stimmige Gestaltung umzusetzen und Erinnerungen auf besondere Weise sichtbar zu machen“, so Glantschnig.

Herbstblüher setzen farbenfrohe Akzente

Bei der herbstlichen Grabbepflanzung stehen bewährte Klassiker wie Heidekraut (Calluna), Alpenveilchen, Stiefmütterchen und Chrysanthemen im Mittelpunkt. Sie bringen auch in der kühleren Jahreszeit Farbe auf die Friedhöfe. Purpurglöckchen und Silberblatt sorgen mit ihrem dekorativen Laub für reizvolle Kontraste, während Gräser und Pflanzen mit auffälligem Fruchtschmuck zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen.

Immergrün steht für Beständigkeit

Neben blühenden Pflanzen spielen immergrüne Gehölze eine wichtige Rolle. Tannen, Fichten, Wacholder, Eiben und Thujen symbolisieren Treue, Beständigkeit und ewiges Leben. Gemeinsam mit Moos, Efeu oder anderen Bodendeckern bilden sie eine natürliche Grundlage für die Grabgestaltung und bewahren auch während der Wintermonate ihre Struktur. Zunehmend gefragt sind zudem regionale Pflanzen, langlebige Gestaltungselemente und biologisch abbaubare Materialien. Entscheidend für die Auswahl sind neben den persönlichen Vorlieben auch Standort, Witterung und Pflegeaufwand. „Unsere heimischen Gärtner und Floristen wissen genau, welche Pflanzen sich für die herbstliche Grabgestaltung eignen. Mit regionalen Produkten, handwerklichem Können und persönlicher Beratung schaffen sie langlebige Arrangements, die auch über Allerheiligen hinaus Freude bereiten“, so Glantschnig abschließend.

