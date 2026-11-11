Wenn das Darknet spricht: So können sich Unternehmen schützen

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Gestohlene Zugangsdaten, Sicherheitslücken und digitale Betrugsversuche können für Unternehmen existenzbedrohend sein. Wie Betriebe Risiken frühzeitig erkennen und sich schützen können, stand im Mittelpunkt der zehnten Cybersecurity Night im MAKERSPACE Carinthia in Klagenfurt.

Für Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl ist Cybersicherheit eine wesentliche Voraussetzung für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort: „Ein Cyberangriff kann ganze Betriebsabläufe lahmlegen, hohe Kosten verursachen und das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern gefährden. Gerade kleine und mittlere Unternehmen müssen sich dieser Risiken bewusst sein. Cybersicherheit ist daher ein wesentlicher Bestandteil verantwortungsvoller Unternehmensführung. Wer rechtzeitig vorsorgt, schützt seine wirtschaftliche Existenz und seine Mitarbeiter. Die Wirtschaftskammer unterstützt die Betriebe dabei mit Information, Beratungen und starken Netzwerken.“

Gezielte Schutzmaßnahmen

Martin Zandonella, UBIT-Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer Kärnten, unterstreicht: „Es gilt sich frühzeitig mit möglichen Risiken auseinanderzusetzen und gezielte Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Cybersicherheit darf nicht erst dann zum Thema werden, wenn ein Angriff bereits stattgefunden hat. Wir wollen Unternehmen sensibilisieren und ihnen zeigen, dass wirksamer Schutz auch mit überschaubaren Maßnahmen beginnt. Entscheidend ist, Verantwortung zu übernehmen und sich rechtzeitig professionelle Unterstützung zu holen. Gerade kleinere Betriebe haben nicht immer eine eigene IT-Sicherheitsabteilung.“ Umso wichtiger sind klare Zuständigkeiten, geschulte Mitarbeiter und ein Notfallplan, der im Ernstfall tatsächlich funktioniert. Genau hier setzt die Cybersecurity Night an. Zandonella: „Sie rückt eines der wichtigsten Zukunftsthemen für Kärntens Wirtschaft in den Mittelpunkt, schafft Bewusstsein für aktuelle Cyberbedrohungen und bietet eine wertvolle Plattform für Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch und Vernetzung. Denn gerade in Zeiten zunehmender digitaler Bedrohungen ist es entscheidend, informiert, vorbereitet und gut vernetzt zu sein.“

Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig betont die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort: „Die Digitalisierung schreitet in rasantem Tempo voran und eröffnet damit enorme Chancen für Wachstum, Innovation und neue Geschäftsmöglichkeiten. Gleichzeitig bringt dieser Wandel aber auch neue Risiken mit sich.“ Der Schutz digitaler Systeme werde zunehmend zur Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit. Schuschnig ergänzt: „Umso wichtiger ist es, das Bewusstsein für Cyberrisiken zu schärfen und Unternehmen für diese Herausforderungen zu sensibilisieren.“

KPMG-Studie zeigt wachsende Bedrohung

Die aktuelle KPMG-Studie „Cybersecurity in Österreich 2026“, durchgeführt in Kooperation mit dem Sicherheitsforum Digitale Wirtschaft des Kompetenzzentrums Sicheres Österreich (KSÖ), verdeutlicht die Risiken. Von den 1.396 befragten Unternehmen sieht jedes zweite KI-gestützte Cyberangriffe als die größte Herausforderung. Bei 61 Prozent führten Anwenderfehler im Umgang mit KI bereits zu Sicherheits- oder Datenschutzvorfällen beziehungsweise zum Abfluss von Know-how. 46 Prozent können nicht einschätzen, wie lange sie ohne wichtige digitale Technologien weiterarbeiten könnten. Besonders alarmierend: Die Zeit zwischen Entdeckung und Ausnutzung von Sicherheitslücken sank von 23,2 Tagen im Jahr 2025 auf nur zehn Stunden im Mai 2026. Alexander Janda, Generalsekretär des KSÖ, warnt: „Das größte Risiko liegt in der Fehleinschätzung, dass man nicht Ziel von Cyberangriffen werden könnte, da man nicht so interessant für Angreifer ist.“ Entscheidend seien technische Schutzmaßnahmen, Mitarbeiterschulungen und professionelle Unterstützung, etwa durch die IT-Experten der UBIT.

Einblicke ins Darknet

Einen besonderen Einblick in die Methoden von Cyberkriminellen bot die Keynote „Inside Darknet“. Der anonym auftretende Betreiber des gleichnamigen Podcasts ist selbst als ethischer Hacker und Penetrationstester tätig und kennt die Methoden der Angreifer aus seiner beruflichen Praxis sowie aus Gesprächen mit Cyberkriminellen. Er zeigte auf, wie gestohlene Daten, Hackeraktivitäten und digitale Betrugsmodelle zusammenhängen und warum auch kleinere Betriebe zunehmend ins Visier geraten. „Ganz oft gibt es ganz viele kleine Firmen, die sich einfach unzureichend schützen, die immer noch davon ausgehen, dass es immer nur die großen Firmen treffen wird“, warnte der Experte. Entscheidend sei deshalb, mögliche Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Schutzmaßnahmen zu setzen. „Es geht darum, dass wir die Angreifer so lange wie möglich draußen halten und wir erkennen, wenn ein Angriff passiert, dass wir die Angreifer aussperren können.“ Umso wichtiger sei es, Mitarbeitende für mögliche Gefahren zu sensibilisieren: „Es sollte am besten jeder in einer Firma auf das geschult werden, dass diese Angriffe existieren, dass jeder im Ziel von den Hackern sein kann und so die Angriffe eigentlich am besten verhindern kann.“

Cyber-Rettungsgasse

Wie Unternehmen sich konkret schützen und im Ernstfall richtig reagieren können, zeigte die anschließende „Cyber-Rettungsgasse“. Experten der Wirtschaftskammer Kärnten, der Polizei und spezialisierter IT-Unternehmen informierten über digitale Forensik, Ethical Hacking, die Erkennung verdächtiger Aktivitäten und konkrete Schritte bei Sicherheitsvorfällen. Weitere Themen waren die neuen gesetzlichen Anforderungen durch NIS und die Beratungsförderung der Wirtschaftskammer Kärnten. „Im Ernstfall zählt jede Minute. Wer bereits im Vorfeld weiß, welche Schritte notwendig sind und welche Experten helfen können, hat einen entscheidenden Vorteil“, so Holger Schmitz, Sprecher der ExpertsGroup IT-Security. Auch Marc Gfrerer, IT-Berufsgruppensprecher der Fachgruppe UBIT Kärnten, ist überzeugt: „Bei einem Cyberangriff zählt jede Minute. So wie Einsatzkräfte auf eine freie Rettungsgasse angewiesen sind, brauchen auch Unternehmen im Ernstfall klar definierte Abläufe und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wissen, wie sie richtig reagieren. Mit der Cyber-Rettungsgasse wollen wir Bewusstsein dafür schaffen, dass Cybersicherheit keine reine IT-Aufgabe ist, sondern eine Verantwortung, die das gesamte Unternehmen betrifft. Die Frage lautet heute nicht mehr, ob ein Angriff kommt, sondern wie gut wir darauf vorbereitet sind.“



Polizei: Rasches Handeln sichert digitale Spuren

Generalmajor Arthur Lamprecht, stellvertretender Landespolizeidirektor Kärntens, betont: „Cyberkriminalität ist längst eine ernsthafte Bedrohung für unsere Unternehmen. Ein erfolgreicher Angriff kann Betriebsabläufe lahmlegen, sensible Daten gefährden und erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachen. Umso wichtiger ist es, dass betroffene Betriebe rasch reagieren und frühzeitig die Polizei einschalten. Denn auch im digitalen Raum hinterlassen Täter Spuren, die unsere spezialisierten Ermittler mit modernen forensischen Methoden verfolgen können. Je schneller ein Vorfall gemeldet und Beweismaterial gesichert wird, desto besser sind die Voraussetzungen für erfolgreiche Ermittlungen. Unser Ziel ist es, Unternehmen nicht nur bei der Aufklärung zu unterstützen, sondern sie auch für die Gefahren der Cyberkriminalität zu sensibilisieren.“

Thematisiert wurde zudem das neue Bundesamt für Cybersicherheit und seine Aufgaben bei der Umsetzung gesetzlicher Sicherheitsanforderungen. Entscheidend bleibt die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Behörden und IT-Experten.



Cybersecurity Day verbindet Wirtschaft, Forschung und Nachwuchs

Heute folgt der Cybersecurity Day im Lakeside Science & Technology Park mit Fachvorträgen zu KI, IT-Sicherheit und rechtlichen Neuerungen. Lakeside-Park-Geschäftsführer Bernhard Lamprecht betont: „Mit dem Cybersecurity Day schlagen wir eine wichtige Brücke zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung. Die rasante digitale Entwicklung eröffnet enorme Chancen, macht Cybersicherheit aber gleichzeitig zu einer zentralen Zukunftsaufgabe. Umso wichtiger ist der Austausch zwischen Forschung und Praxis sowie die gezielte Förderung junger Talente. Ein besonderes Highlight ist die Cybersecurity-Competition ‚Boss of the SOC‘, bei der Schülerinnen, Schüler und Studierende anhand realistischer Angriffsszenarien ihr Können unter Beweis stellen. Damit fördern wir nicht nur das Interesse an Cybersicherheit, sondern machen auch sichtbar, welches Potenzial in den IT-Fachkräften von morgen steckt.“

Peter Schartner von der Universität Klagenfurt blickt auf zehn Jahre Cybersecurity Night zurück: „Seit 2016 sind Cyberangriffe deutlich professioneller und komplexer geworden. Mit künstlicher Intelligenz stehen wir nun vor einem weiteren Wendepunkt: Sie eröffnet Angreifer neue Möglichkeiten, bietet aber zugleich große Chancen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und IT-Systeme besser zu schützen. Der Cybersecurity Day – als Teil der „24h Cybersecurity“ – bietet dafür die ideale Plattform und zeigt Unternehmen und allen interessierten Personen konkrete Wege auf, ihre Cybersicherheit zu stärken.“