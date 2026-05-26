Wenn Kunst und Handwerk gemeinsam neue Formen schaffen

Kunst entsteht oft dort, wo unterschiedliche Zugänge aufeinandertreffen. Genau diese Verbindung stand bei der Eröffnung der neuen Ausstellungsreihe „INSIEME“ im Mittelpunkt. Die erste von insgesamt sechs Ausstellung zeigt, wie sich Kunst und Handwerk bewusst miteinander verbinden und kreative Prozesse sichtbar machen. Im Zentrum standen dabei unter anderem die Arbeit „Vom Stamm zur Skulptur“ von Max Seibald sowie das Projekt „CALIBOC“, eine künstlerische Neuinterpretation eines römischen Feuerbocks.

Besonders großes Interesse galt der Entstehung einer Skulptur aus einem massiven Baumstamm, der direkt vor Publikum mit Motorsägen bearbeitet wurde. Dadurch wurde nicht nur das fertige Werk, sondern vor allem auch der künstlerische Prozess selbst erlebbar. Initiator Walter Hösel betonte die besondere Bedeutung des gemeinsamen Arbeitens: „Kunst und Handwerk haben viel mehr gemeinsam, als oft angenommen wird. Beide leben von Erfahrung, Kreativität, Materialgefühl und dem Mut, neue Wege zu gehen. Genau diese Verbindung wollen wir mit ,INSIEME‘ sichtbar machen.“ Dabei sei der Austausch zwischen den Künstler:innen und dem Publikum besonders wichtig: „Es geht nicht nur darum, fertige Werke zu präsentieren, sondern auch darum, Einblicke in kreative Prozesse zu geben und Begegnungen zu ermöglichen. Gerade daraus entstehen oft neue Ideen und spannende Perspektiven.“

Auch das Projekt „CALIBOC“ zog die Aufmerksamkeit der Besucher:innen auf sich. Die Serie aus dreizehn individuell gestalteten Objekten verbindet historische Symbolik mit zeitgenössischer Gestaltung und wurde von mehreren Künstler:innen gemeinsam entwickelt und umgesetzt. Die Ausstellung macht deutlich, wie lebendig und vielfältig die Verbindung von Kunst und Handwerk sein kann. Die nächste Präsentation der Reihe „INSIEME“ ist bereits für Juni geplant. Ab 2. Oktober wird es dann im Kärnten Museum die gleichnamige Ausstellung geben, in der unter anderem auch die angefertigte Holzskulptur zu sehen sein wird.

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