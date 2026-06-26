Wirtschaft trifft Schule: Fachberufsschule zu Gast in WK-Bezirksstelle Wolfsberg

Im Rahmen der Initiative „Wirtschaft trifft Schule“ informierten sich die Jugendlichen über die Grundlagen der Unternehmensgründung und erhielten dabei praxisnahe Einblicke aus erster Hand. Sechs Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Lavanttal standen den Schülerinnen und Schülern für Fragen zur Verfügung und berichteten offen über ihre Erfahrungen aus dem Unternehmensalltag – von den ersten Schritten in die Selbstständigkeit bis hin zu aktuellen Herausforderungen und Chancen.

Ein besonderes Highlight war die neue Escape Box der Wirtschaftskammer Kärnten, die von den Schülerinnen und Schülern als erste Schule im Lavanttal getestet werden konnte. Im Rahmen des interaktiven Formats schlüpften die Jugendlichen in die Rolle von Gründerinnen und Gründern und mussten gemeinsam verschiedene Aufgaben lösen, um eine Unternehmensgründung erfolgreich umzusetzen. Spielerisch wurden dabei wirtschaftliche Zusammenhänge vermittelt sowie Teamarbeit und unternehmerisches Denken gefördert.

Gerhard Oswald, Obmann der WK-Bezirksstelle Wolfsberg, betont: „Es ist uns ein großes Anliegen, junge Menschen frühzeitig mit dem Thema Unternehmertum in Berührung zu bringen. Der direkte Austausch mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus der Region zeigt den Jugendlichen, welche vielfältigen Möglichkeiten ihnen offenstehen und wie spannend Selbstständigkeit sein kann.“

Auch Julia Zaminer, Lehrerin an der Fachberufsschule Wolfsberg, zieht eine positive Bilanz: „Die Verbindung von Theorie und Praxis ist für unsere Schülerinnen und Schüler besonders wertvoll. Der Austausch mit regionalen Betrieben und die Möglichkeit, eine Unternehmensgründung im Rahmen der Escape Box spielerisch zu erleben, bieten wichtige Impulse für die berufliche Zukunft.“

Mit Veranstaltungen wie „Wirtschaft trifft Schule“ stärkt die Wirtschaftskammer den Austausch zwischen Bildungseinrichtungen und regionaler Wirtschaft und schafft wertvolle Begegnungen zwischen Jugendlichen und Unternehmerinnen und Unternehmern.