Klagenfurt muss seine Chancen jetzt nutzen

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Die Aussicht über Klagenfurt war gestern Abend beeindruckend - rund 80 Unternehmer:innen folgten der Einladung der WK-Bezirksstelle Klagenfurt zum Wirtschaftsanker in die Skybar des Hotels Moser Verdino. Im Mittelpunkt standen der direkte Austausch mit der Wirtschaft, aktuelle Entwicklungen am Standort sowie die Frage, wie Klagenfurt die Chancen der kommenden Jahre bestmöglich nutzen kann. Zu den Gästen zählten unter anderem WK-Präsident Jürgen Mandl, WK-Vizepräsidentin Nika Basic sowie Bezirksstellenobmann Franz Ahm.

Positiv bleiben und Chancen nützen

WK-Präsident Jürgen Mandl zeigte sich trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten zuversichtlich: „Die vergangenen Jahre waren für viele Betriebe alles andere als einfach. Umso wichtiger ist es, den Blick nach vorne zu richten. Wir können stolz auf die Leistungsfähigkeit unserer Unternehmen sein. Es gibt erste positive Signale und wir merken, dass sich wieder etwas in die richtige Richtung bewegt. Jetzt gilt es, diesen Aufwind zu nutzen und gemeinsam die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen.“

Standortentwicklung konsequent vorantreiben

Für WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm ist entscheidend, dass Klagenfurt endlich einen positiven Weg beschreitet. Die Unternehmen sind bereit, ihren Beitrag zu leisten: „Attraktive Angebote wie 'Klamour' im Frühjahr zeigen, dass es gemeinsam möglich ist, mehr Frequenz und Leben in die Innenstadt zu bringen. Gleichzeitig bringen wir die Anliegen der Betriebe aktiv in das neue Stadtentwicklungskonzept und das Wirtschaftsleitbild ein. Das sind wichtige Grundlagen, damit sich Klagenfurt langfristig als attraktiver Wirtschaftsstandort weiterentwickeln kann.“

Neben den wirtschaftspolitischen Themen bot der „Wirtschaftsanker“ auch heuer wieder Gelegenheit zum persönlichen Austausch. In entspannter Atmosphäre nutzten die Unternehmer:innen den Abend, um Kontakte zu pflegen, neue Netzwerke zu knüpfen und aktuelle Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Klagenfurt zu diskutieren.