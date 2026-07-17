Schloss Porcia wurde wieder zum Treffpunkt der Wirtschaft

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Noch bevor sich der Vorhang für die Premiere der Komödienspiele Porcia hob, stand die Kärntner Wirtschaft im Mittelpunkt des Geschehens im historischen Schloss Porcia. Mehr als 260 Unternehmer:innen aus ganz Kärnten folgten der Einladung der Wirtschaftskammer Kärnten und der Industriellenvereinigung Kärnten zum traditionellen Wirtschaftsempfang. Die Veranstaltung bot einmal mehr Gelegenheit, persönliche Kontakte zu pflegen, neue Netzwerke zu knüpfen, sich über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen auszutauschen und natürlich auch in den derzeit herausfordernden Zeiten auch einmal gemeinsam zu lachen.

Persönliche Begegnungen stärken den Wirtschaftsstandort

Für WK-Präsident Jürgen Mandl sind gerade solche Treffen weit mehr als gesellschaftliche Veranstaltungen: „Unsere Wirtschaft lebt von Menschen, die Verantwortung übernehmen und bereit sind, gemeinsam Zukunft zu gestalten. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind persönliche Gespräche, gegenseitiger Austausch und starke Netzwerke wichtiger denn je. Der Wirtschaftsempfang in Spittal zeigt seit vielen Jahren, wie wertvoll solche Begegnungen für unsere Unternehmer:innen sind.“ Der Abend machte einmal mehr deutlich, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht nur von Zahlen und Rahmenbedingungen abhängt, sondern auch vom direkten Austausch. IV-Kärnten-Präsident Timo Springer betonte: „Ein wettbewerbsfähiger Industriestandort braucht entsprechende Rahmenbedingungen. Er lebt aber auch von Innovationskraft, Zusammenarbeit und einer Gesellschaft, die Offenheit für Neues fördert. Wirtschaft und Kultur haben mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint: Beide leben von Mut, der Bereitschaft neue Wege zu gehen, Kreativität und der Fähigkeit, gute Ideen in die Umsetzung zu bringen. Veranstaltungen wie der Wirtschaftsempfang im Schloss Porcia zeigen, dass Wirtschaft, Kultur und persönlicher Dialog einander ergänzen. Wenn Unternehmer:innen miteinander ins Gespräch kommen, entstehen neue Ideen und Kooperationen, und das ist eine wichtige Voraussetzung für die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit unseres Industriestandortes.“

Wirtschaft und Kultur gehören zusammen

Der Wirtschaftsempfang bildet seit vielen Jahren den festlichen Auftakt zur Premiere der Komödienspiele Porcia. Damit setzt die Veranstaltung ein bewusstes Zeichen für die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Kultur. Beide Bereiche leben von Kreativität, Ideenreichtum und dem Mut, neue Wege zu gehen. Zugleich tragen sie wesentlich zur Attraktivität und Lebensqualität einer Region bei. Die Präsidentin der Komödienspiele, Andrea Samonigg-Mahrer, begrüßte gemeinsam mit dem Intendanten Florian Eisner die zahlreichen Gäste und stimmte sie auf die anschließende Premiere der Komödie „Halbpension mit Leiche” ein. Die traditionsreichen Komödienspiele sind seit Jahrzehnten ein kultureller Höhepunkt des Sommers und bieten gleichzeitig einen besonderen Rahmen für Begegnungen zwischen Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.