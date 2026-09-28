Die Wirtschaftskammer Kärnten trauert um Sigi Moerisch. Der Obmann der Fachgruppe Hotellerie ist in der Nacht vom 26. auf 27. September 2026 im Alter von 61 Jahren verstorben. Mit ihm verliert die Kärntner Tourismuswirtschaft eine ihrer prägendsten Stimmen.

„Sigi Moerisch war ein Unternehmer mit Weitblick und ein Interessenvertreter mit Herz. Er hat sich über viele Jahre mit großer Beharrlichkeit und Sachkenntnis für die Kärntner Betriebe eingesetzt. Sein Tod ist ein schwerer Verlust für die Wirtschaftskammer und für den gesamten Kärntner Tourismus. Unsere Gedanken sind bei seinen Kindern Sigi und Marie sowie bei der gesamten Familie", sagt WKK-Präsident Jürgen Mandl.

Moerisch war seit Anfang 2013 ehrenamtlich für die Wirtschaftskammer tätig. Im November 2014 übernahm er die Funktion des Obmanns der Fachgruppe Hotellerie und vertrat damit die Interessen von über 2.000 Kärntner Beherbergungsbetrieben. Von 2018 bis 2025 wirkte er zudem als stellvertretender Obmann des Fachverbandes Hotellerie auf Bundesebene. Darüber hinaus engagierte er sich bis zuletzt in zahlreichen weiteren Funktionen, unter anderem im Kuratorium des Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF), als Aufsichtsratsmitglied der Kärnten Werbung und als Vorsitzender in der Tourismusregion. Als Gastgeber führte er das Hotel DAS MOERISCH in Tangern am Millstätter See in dritter Generation.

„Sigi hat Themen nicht nur angesprochen, er hat sie vorangetrieben. Eine nachhaltige Tourismusfinanzierung war ihm ebenso ein zentrales Anliegen wie die Ausbildung junger Menschen. Das Lehrlingswesen lag ihm persönlich am Herzen, und das hat man in seinem eigenen Betrieb wie in seiner Arbeit für die Branche gespürt. Wir verlieren einen Kollegen, einen Mitstreiter und einen Freund", betont Josef Petritsch, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft.

Die Wirtschaftskammer Kärnten wird Sigi Moerisch ein ehrendes Andenken bewahren.