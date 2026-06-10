Wirtschaftspersönlichkeit mit Kommerzialrat ausgezeichnet

Es sind Persönlichkeiten mit Leidenschaft, Innovationskraft und außergewöhnlichem Engagement, die unsere Wirtschaft nachhaltig prägen. Ihr Wirken reicht dabei weit über das eigene Unternehmen hinaus: Sie gestalten Entwicklungen, stärken ganze Branchen und setzen wichtige Impulse für kommende Generationen. Die Verleihung des Berufstitels Kommerzialrat würdigt dieses besondere Lebenswerk und ist Ausdruck großer Anerkennung für herausragende unternehmerische Leistungen.

Ein Unternehmer mit Weitblick und Leidenschaft für Pyrotechnik

Hans Matthias Liebenwein ist ein erfolgreicher Unternehmer und anerkannter Experte für Pyrotechnik, weit über Kärnten hinaus. Mit Leidenschaft, technischem Know-how und unternehmerischem Weitblick hat er die österreichische Pyrotechnikbranche über Jahrzehnte geprägt und den Standort Meiselding zu einem wichtigen Zentrum für pyrotechnische Produkte entwickelt. Kolleginnen und Kollegen schätzen besonders seine Fähigkeit, komplexe technische und rechtliche Themen praxisnah zu vermitteln.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagierte sich Liebenwein lange in der Wirtschaftskammer Kärnten. Als Berufsgruppensprecher im Landesgremium Baustoff-, Eisen- und Holzhandel setzt er sich für faire Rahmenbedingungen, hohe Sicherheitsstandards und die Weiterentwicklung des Pyrotechnikhandels ein. Mit Verantwortungsbewusstsein und unermüdlichem Einsatz hat er das Ansehen der Branche nachhaltig mitgestaltet.

Beispiel für unternehmerische Spitzenleistung

„Hans Matthias Liebenwein steht beispielhaft für unternehmerische Spitzenleistungen, Weitblick und unermüdlichen Einsatz für die Branche. Die Wirtschaftskammer Kärnten gratuliert herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung“, so Jürgen Mandl, Präsident der WK Kärnten. Mandl betonte zudem: „Mit Hans Matthias Liebenwein wird eine Unternehmerpersönlichkeit ausgezeichnet, die über Jahrzehnte hinweg Verantwortung übernommen, Innovationen vorangetrieben und sich mit großem Engagement für ihren Berufsstand eingesetzt hat. Sein Wirken hat die Entwicklung der österreichischen Pyrotechnikbranche maßgeblich geprägt und weit über die Grenzen Kärntens hinaus Anerkennung gefunden.“