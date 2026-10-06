WK-Service erhält weiter Bestnoten

Bestnote im Vorjahr, Bestnote auch 2026: Die Mitglieder der Wirtschaftskammer Kärnten bewerten Beratung und Service weiterhin mit durchschnittlich 1,1 nach dem Schulnotensystem. Von 1. Jänner bis 30. September wurden 12.162 Feedbackfragebögen versendet. Besonders bemerkenswert: In allen drei Quartalen lag die durchschnittliche Bewertung bei 1,1. WK-Präsident Jürgen Mandl sieht darin eine klare Bestätigung für die tägliche Arbeit der WK-Mitarbeiter:innen: „Eine 1,1 ist ein hervorragendes Ergebnis. Besonders freut mich aber, dass unsere Mitglieder den Service über einen längeren Zeitraum hinweg so konstant positiv bewerten. Entscheidend ist für uns, dass ein Unternehmer mit einer Frage oder einem Problem zu uns kommt und rasch eine brauchbare Lösung erhält. Genau daran muss sich unser Service messen lassen.“

Zufriedenheit bleibt konstant hoch

Für Jutta Steinkellner, Leiterin des Servicezentrums, sind die Rückmeldungen eine wichtige Orientierung für die weitere Arbeit: „Das Feedback gibt uns ein sehr gutes Bild davon, wie unsere Leistungen bei den Mitgliedern ankommen. besonders freut uns, dass die Bewertung in allen drei bisherigen Quartalen konstant bei 1,1 liegt. Dieses Ergebnis ist eine Anerkennung für unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch ein Auftrag, dieses Niveau zu halten.“ WK-Direktor Meinrad Höfferer betont, dass eine hohe Servicequalität und eine effizient aufgestellte Organisation zusammengehören: „Unsere Mitglieder erwarten zu Recht, dass ihre Wirtschaftskammer erreichbar ist, kompetent berät und unkompliziert weiterhilft. Gleichzeitig müssen wir effizient mit unseren Ressourcen umgehen und unsere Strukturen laufend weiterentwickeln. Dass die Zufriedenheit auf diesem hohen Niveau bleibt, bestätigt diesen Weg.“

Beratung von Arbeitsrecht bis Unternehmensgründung

Wie umfangreich diese Unterstützung ist, zeigt die Servicebilanz des Vorjahres. Die Wirtschaftskammer Kärnten bearbeitete 2025 über 51.000 Serviceanfragen und erbrachte mehr als 215.000 digital erfasste Servicestunden. Der Gegenwert dieser Beratungsleistungen lag bei 40,3 Millionen Euro*. Besonders gefragt waren Rechtsberatungen mit 13.517 Anfragen sowie Gründungsberatungen mit 11.583 Kontakten. Hinzu kamen Beratungen zu Förderungen, Steuern und Abgaben, Außenwirtschaft, Betriebsanlagen und verschiedenen anderen unternehmerischen Fragen. Damit reicht das Angebot der WK Kärnten von der schnellen Auskunft im unternehmerischen Alltag bis hin zu komplexen rechtlichen Beratungen.