WK-Mandl: EU-Mercosur-Abkommen ist wichtiges Signal für Europas wirtschaftliche Handlungsfähigkeit

„Die heutige Beschlussfassung zum EU-Mercosur-Abkommen war zweifellos mühsam und von intensiven Diskussionen begleitet. Umso größer ist meine Erleichterung, dass es letztlich gelungen ist, diesen wichtigen Schritt zu setzen“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl anlässlich der Entscheidung auf europäischer Ebene. „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es entscheidend, dass Europa handlungsfähig bleibt und zu tragfähigen Lösungen kommt.“

Mandl wertet den Abschluss des Abkommens als starkes Signal für die europäische Wirtschaft: „Europa sendet damit das klare Zeichen, dass wir das konjunkturelle Jammertal durchschritten haben und wieder aktiv gestalten wollen – im eigenen Interesse und im globalen Wettbewerb.“ Das Abkommen zeige, dass sich die Europäische Union ihrer wirtschaftlichen Position in der Welt, aber auch ihrer Herausforderungen und Bedrohungen wieder stärker bewusst werde.

„In einer Phase geopolitischer Spannungen, wachsender Handelskonflikte und steigender Zölle ist der Abschluss verlässlicher Handelsabkommen mit stabilen Partnerregionen wichtiger denn je“, so Mandl weiter. Das EU-Mercosur-Abkommen sei daher eine richtige und notwendige Antwort auf den zunehmenden Protektionismus und stärke Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung in Europa – und damit auch in Österreich. Gleichzeitig unterstreicht Mandl die Bedeutung einer ausgewogenen Ausgestaltung: „Die Bedenken, insbesondere aus der Landwirtschaft, wurden ernst genommen und in vielen Punkten berücksichtigt. Das war ein wesentlicher Teil dieses langen Verhandlungsprozesses.“ Entscheidend sei nun, dass der europäische Beschluss rasch umgesetzt und das Abkommen finalisiert werde.

Wichtiger Impuls für Exportwirtschaft und KMU

Für die österreichische Wirtschaft eröffnet das Abkommen neue Chancen. „Unsere Exportbetriebe stehen unter erheblichem Druck. Der Zugang zu den Mercosur-Märkten verschafft insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen einen spürbaren Wettbewerbsvorteil“, betont Mandl. Das Potenzial reiche von Industrie- und Pharmaprodukten über Maschinenbau bis hin zu Dienstleistungen und Umwelttechnologien. Analysen zeigen ein zusätzliches Exportpotenzial von rund einer Milliarde Euro für österreichische Unternehmen.

Auch im Hinblick auf die grüne Transformation sei das Abkommen von strategischer Bedeutung. „Europa braucht gesicherten Zugang zu wichtigen Rohstoffen, gleichzeitig verankert das Abkommen verbindliche Klima- und Nachhaltigkeitsstandards. Ohne ein solches Abkommen wären diese Verpflichtungen nicht abgesichert. Das EU-Mercosur-Abkommen steht für wirtschaftliche Vernunft, europäische Verantwortung und den Willen, auch in schwierigen Zeiten nach vorne zu schauen. Unterm Strich überwiegen die Vorteile klar“, resümiert Mandl.