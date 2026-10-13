Berufsorientierung braucht mehr als einen Klick: Wirtschaftskammer Kärnten auf d

Lehre oder weiterführende Schule? Studium oder direkter Berufseinstieg? Jugendliche stehen an unterschiedlichen Punkten ihrer Ausbildung vor wichtigen Entscheidungen. Während sich Schülerinnen und Schüler nach der Pflichtschule zwischen einer Lehre und dem Besuch einer weiterführenden Schule entscheiden, stellt sich für angehende Maturantinnen und Maturanten die Frage, wie es nach dem Schulabschluss weitergeht: mit einem Studium, einer Lehre oder dem direkten Einstieg ins Berufsleben? Die Möglichkeiten sind vielfältig. Welcher Weg aber zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passt, lässt sich nicht immer auf den ersten Blick erkennen.

Auf der BeSt setzt die Wirtschaftskammer Kärnten deshalb bewusst auf persönliche Beratung. Hier können Jugendliche Fragen stellen, Ausbildungswege vergleichen und sich aus erster Hand über berufliche Chancen informieren. Auch Angebote wie „Kärnten schnuppert“, die Talenteakademie und verschiedene Lehrstellenportale helfen dabei, erste Kontakte zur Berufswelt zu knüpfen. Denn gerade bei der Berufswahl gilt: Beim Reden kommen die Leut' z‘samm.

„Das Internet liefert viele Informationen, aber es kann kein persönliches Gespräch ersetzen. Oft sind es gezielte Fragen oder ein neuer Blickwinkel, die jungen Menschen bei ihrer Entscheidung weiterhelfen. Wer frühzeitig seine Möglichkeiten kennt, kann bewusster entscheiden. Damit legen wir nicht nur den Grundstein für erfolgreiche Berufswege, sondern auch für die Fachkräfte von morgen“, betont Andreas Görgei, Institutsleiter des WIFI Kärnten und Leiter der Bildungspolitik der Wirtschaftskammer Kärnten. Am Messestand der Wirtschaftskammer können Jugendliche mit VR-Brillen neue Perspektiven auf die Arbeitswelt gewinnen und beim interaktiven Berufsbilder-Quiz „Haus der Wirtschaft“ erfahren, welche Berufe hinter den unterschiedlichen Branchen stecken und wie vielfältig die Kärntner Wirtschaft aufgestellt ist.

Talente erkennen, Entscheidungen erleichtern

Nicht immer wissen Jugendliche, wo ihre Stärken liegen oder welche Berufe zu ihnen passen. Genau hier setzt das Testcenter Carinthia (TCC) an. An den drei Messetagen können sich junge Menschen über Interessenstests und Potentialanalysen im TCC informieren. „Diese helfen Interessierten, ihre Fähigkeiten besser einzuschätzen und berufliche Möglichkeiten zu entdecken, die sie bisher vielleicht noch gar nicht in Betracht gezogen haben. Viele junge Menschen haben mehr Talente, als ihnen selbst bewusst ist. Mit unseren Potenzialanalysen wollen wir ihnen helfen, diese sichtbar zu machen. Wer weiß, was er gut kann und wo seine Interessen liegen, trifft auch bei der Ausbildungs- und Berufswahl fundiertere Entscheidungen“, erklärt Christa Draxler, Leiterin des TCC.

Lehre nach der Matura: Praxis statt Hörsaal

Dass der Weg nach der Matura nicht zwangsläufig in den Hörsaal führen muss, zeigt die Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Kärnten. Eine Lehre nach der Matura bietet die Möglichkeit, unmittelbar in die Berufspraxis einzusteigen, eigenes Geld zu verdienen und einen anerkannten Berufsabschluss zu erwerben. Ein zusätzlicher Vorteil ist die mögliche Verkürzung der Lehrzeit. Bei Lehrberufen mit 3-jähriger Lehrzeit können theoretisch bis zu 1,5 Jahre angerechnet werden. Bei 3,5 bis 4-jähriger Lehrzeit bis zu zwei Jahre – immer im Einvernehmen mit dem Betrieb. „Eine Lehre nach der Matura ist kein Umweg, sondern eine bewusste Entscheidung für eine praxisnahe Ausbildung. Die Jugendlichen bringen bereits eine fundierte schulische Bildung mit, erwerben zusätzlich berufliches Fachwissen und sammeln wertvolle Erfahrungen im Betrieb. Diese Kombination eröffnet hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten und ist auch für unsere Unternehmen ein Gewinn“, unterstreicht Benno Tosoni, Leiter der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer Kärnten.

Weiterbildung eröffnet neue Chancen

Mit der Ausbildung ist das Lernen heutzutage längst nicht abgeschlossen. Wer beruflich weiterkommen, sich spezialisieren oder neue Fähigkeiten erwerben möchte, findet beim WIFI Kärnten zahlreiche Möglichkeiten. Auf der BeSt zeigt das WIFI, wie vielfältig berufliche Weiterbildung sein kann und welche Kurse und Qualifizierungen neue Karrierechancen eröffnen. „Denn ob nach der Lehre, der Matura oder mit einigen Jahren Berufserfahrung: Wer sich weiterbildet, bleibt am Puls der Arbeitswelt und schafft sich neue Perspektiven“, so Görgei abschließend.