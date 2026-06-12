Wohnen, Arbeiten, Investieren – Frauen gestalten Zukunft

Wie wir wohnen und arbeiten, beeinflusst nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch unsere Zukunftsperspektiven. Unter dem Titel „Lebensräume mit Zukunft“ luden Frau in der Wirtschaft Kärnten (FiW) und Lynnette Kaus-Huebl von den Kärntner Raiffeisenbanken in den Oikos Werkstatt- und Ausstellungsraum. Im Mittelpunkt standen praxisnahe Einblicke zu den Themen Raumgestaltung, Bauplanung und Immobilieninvestitionen.

FiW-Landesvorsitzende und WK-Vizepräsidentin KommR Astrid Legner betonte die Bedeutung von fundiertem Wissen für Frauen, die Verantwortung übernehmen und aktiv Zukunft gestalten. „Frauen treffen heute in vielen Bereichen richtungsweisende Entscheidungen - als Unternehmerinnen, Investorinnen, Bauherrinnen oder Eigentümerinnen. Mit diesem Expertenabend möchten wir ihnen Impulse und konkretes Wissen mitgeben, um diese Entscheidungen selbstbewusst und gut informiert treffen zu können.“

Mit Projekten gemeinsam wachsen

Lynnette Kaus-Huebl on den Kärntner Raiffeisenbanken fügte hinzu: „Die Förderung von Frauen bzw. Unternehmerinnen ist uns in diesem Jahr ein besonderes Anliegen. Wir möchten die beste Beratung zur Verfügung stellen und gemeinsam mit ihren Projekten wachsen und sie dabei unterstützen.“

Architektin Amina Holzfeind-Heyn zeigte auf, wie die Gestaltung von Gebäuden und Innenräumen sich positiv auf Wohlbefinden, Konzentration und Produktivität auswirken kann. „Frauen nehmen öffentliche Räume ganz anders wahr und legen Wert auf Sicherheit und Beleuchtung. Wir verbringen 90 Prozent unserer Lebenszeit in Innenräumen, darum brauchen wir eine Umgebung, die uns unterstützt und funktional ist.“

Finanzielle Resilienz

Die Immobilientreuhänderin Helene Rana widmete sich den wirtschaftlichen Aspekten von Bau- und Immobilienentscheidungen. Sie erläuterte, wie finanzielle Fallstricke vermieden werden können und worauf es ankommt, um langfristige Werte aufzubauen und zu sichern: „Eine Immobilie ist weit mehr als nur ein Gebäude – sie kann mit den richtigen Entscheidungen zu einem tragfähigen Fundament für die persönliche und wirtschaftliche Zukunft werden. Gerade für Frauen gewinnt das Thema Vermögensaufbau besondere Bedeutung: Sie verbringen durchschnittlich 25 Jahre in der Pension, beziehen jedoch niedrigere Pensionen als Männer. Umso wichtiger sind finanzielle Resilienz, eine vorausschauende Planung und eine solide Eigenkapitalbasis bei der Anschaffung von Wohneigentum.“ Unternehmerin Doris Leschanz, gab in Vertretung für die Gärtnerei Mattuschka Tipps zu den perfekten Pflanzen. Ihr Tipp: „Die Glücksfeder, Orchideen und das Einblatt sind die idealen Büropflanzen.“

FiW-Landesvorsitzende KommR Astrid Legner ergänzt: „Der große Zuspruch zeigt, wie wichtig Formate sind, die Frauen Wissen, Orientierung und neue Perspektiven bieten. Genau diesen Austausch möchten wir weiterhin fördern und stärken.“