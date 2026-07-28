WorldSkills: Kärntner Trio will bei Berufs-WM in Shanghai für Premieren sorgen

48 Teilnehmer entsendet Österreich zu den WorldSkills nach China – vom Anlagenelektriker bis zum Zimmerer kämpfen die besten jungen Fachkräfte des Landes um Medaillen. Drei davon kommen aus Kärnten. In Shanghai treffen sie auf mehr als 1.400 Teilnehmer aus über 60 Nationen. Austragungsort ist das National Exhibition and Convention Center (NECC), einer der größten Messekomplexe der Welt. Auf rund 1,5 Millionen Quadratmetern Fläche – verteilt auf 13 Hallen – finden die bislang größten WorldSkills der Geschichte statt.

„Botschafter des Wirtschaftsstandortes“

„Unsere Teilnehmer zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in Kärntens jungen Fachkräften steckt. Sie stehen für Leistungsbereitschaft, Innovationskraft und höchste Qualität in der beruflichen Ausbildung. Sie sind Botschafter unseres Wirtschaftsstandortes und ich bin überzeugt, dass sie Österreich in Shanghai hervorragend vertreten werden“, sagt Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.

Christof Dobozky, Leiter der Talenteakademie Kärnten, betont: „Spitzenleistungen sind weit mehr als Medaillen. Sie zeigen, welches Potenzial in jungen Menschen steckt, wenn Talent auf Leidenschaft, Förderung und konsequentes Training trifft. Genau dafür steht die Talenteakademie Kärnten. Wer auf diesem Niveau erfolgreich ist, wird zum Vorbild für viele andere und stärkt langfristig unseren Wirtschaftsstandort.“

Hightech trifft Handwerk

Durchaus Medaillenchancen darf sich Kärnten bei der Berufsweltmeisterschaft vor allem in Mechatronik ausrechen: Mit David Seidl und Paul Wohlesser geht ein starkes Duo an den Start. Der Wettbewerb gilt als eine der technisch anspruchsvollsten Disziplinen der WorldSkills: Unter Zeitdruck müssen komplexe Anlagen aufgebaut, programmiert, in Betrieb genommen und Fehler systematisch behoben werden. Gefragt sind Präzision, analytisches Denken und perfektes Zusammenspiel. „Gerade das Zusammenspiel macht unseren Beruf so spannend. Jeder bringt seine Stärken ein, aber erfolgreich ist man nur, wenn man als Team funktioniert. Genau darauf wird es auch in Shanghai ankommen“, sagen Seidl. Für Wohlesser ist klar: „Natürlich wollen wir unser Bestes zeigen. Wenn wir unsere Leistung abrufen und als Team funktionieren, ist bei den WorldSkills vieles möglich.“ Auch Gold? „Das wird schwer“, sind sich die beiden einig. Tatsächlich hat es die internationale Konkurrenz in sich. Historisch betrachtet, wäre der erste Platz durch Österreich in der Disziplin sogar ein Novum.

Nur an der Platzierung will Michael Velmeden, Obmann der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Kärnten, den Antritt aber gar nicht erst messen: „Mechatronik vereint Mechanik, Elektronik und Digitalisierung – genau jene Kompetenzen, die unsere Industrie heute und in Zukunft braucht. Dass Kärnten mit einem derart starken Team vertreten ist, zeigt die hohe Qualität unserer Ausbildungsbetriebe und Industrieunternehmen. Schon die Teilnahme ist ein toller Erfolg!“

Historische Premiere im Hochbau

Während Kärnten in der Mechatronik bereits auf eine lange WorldSkills-Historie verweisen kann, betritt Noah Trettenbrein Neuland. Der 19-Jährige aus St. Paul im Lavanttal ist der erste Kärntner überhaupt, der Österreich im Beruf Hochbau bei WorldSkills vertritt.

„Geschichte schreiben zu dürfen, ist eine besondere Ehre. Jetzt möchte ich zeigen, dass wir Kärntner Hochbauer auch international ganz vorne mitmischen können“, sagt der WM-Starter. Sein großes Ziel: „Ich möchte jeden Moment genießen und zeigen, was ich kann. Natürlich wäre eine Medaille etwas ganz Besonderes.“

Für Peter Storfer, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Kärnten, ist die Premiere ein wichtiges Zeichen: „Der Hochbau gehört zu den Fundamenten unseres Wirtschaftsstandortes. Noah Trettenbreins Teilnahme zeigt eindrucksvoll, welches Niveau unsere jungen Fachkräfte erreichen können. Er ist Vorbild für viele junge Menschen, die eine Karriere im Handwerk anstreben.“

Übersicht über die Kärntner Teilnehmenden

Noah Trettenbrein (aus St. Paul), Bm-Haus GmbH im Lavanttal (hier zum Foto)

David Seidl (aus Mariahof, Stmk.) & Paul Wohlesser (aus Neumarkt, Stmk.), Mechatronik, Flex (Althofen in Kärnten) (hier zum Foto)

Fotos von nationalen und internationalen Skills-Bewerben finden Sie auf unserem Flickr-Kanal (hier) zur kostenlosen Verwendung.

Über SkillsAustria

SkillsAustria ist ein gemeinnütziger Verein und agiert als österreichisches Kompetenzzentrum für Berufswettbewerbe und Talenteförderung in der Berufsbildung. Durch die Berufsmotivation und Berufsorientierung leisten wir einen nachhaltigen und aktiven Beitrag zur Fachkräftesicherung.

SkillsAustria organisiert AustrianSkills, die österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe. Deren Sieger repräsentieren als Team Austria die Kompetenz und Perfektion junger Fachkräfte bei den internationalen Berufswettbewerben EuroSkills & WorldSkills. Durch die herausragenden Leistungen auf nationaler und internationaler Ebene sind die Teilnehmer die Botschafter für den Ausbildungsstandort Österreich und das Aushängeschild für Ausbildungsbetriebe und Schulen. Der Einsatz und die Erfolge der Skills-„Heroes“ leiten Jugendliche bei der Berufswahl und motivieren zur persönlichen Weiterentwicklung im Beruf. SkillsAustria macht die Leidenschaft zum Beruf sowie den Beruf zur Leidenschaft.

Wir fördern Zukunft

Seit 1958 ist die Wirtschaftskammer Österreich Mitglied von WorldSkills International und entsendet seit 1961 regelmäßig ein österreichisches Team zu den internationalen Berufsweltmeisterschaften. Zudem ist die WKÖ seit 2007 Mitglied von WorldSkills Europe. Österreich ist bei EuroSkills seit den ersten Europameisterschaften 2008 am Start.

SkillsAustria wird von der WKÖ, den neun Wirtschaftskammern in den Bundesländern sowie den Fachorganisationen der Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting, Handel sowie Transport und Verkehr finanziert. Mitfinanziert werden die Tätigkeiten von Seiten des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie des Bundesministeriums für Bildung. Premium-Partner von SkillsAustria ist die BAWAG Group. Unterstützt wird das SkillsAustria-Team zusätzlich von Giesswein Walkwaren AG, Workwear STRAUSS, Schütze Schuhe, Würth und dem Fachverband Personenberatung und Personenbetreuung.