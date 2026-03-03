Zweiräder bleiben von Innenstadt-Kontrollen ausgenommen

Im Zuge der geplanten kamerabasierten Zugangskontrollen in Innenstädten hat das Verkehrsministerium einen Begutachtungsentwurf vorgelegt, der für die Zweiradbranche eine entscheidende Klarstellung enthält. Einspurige Kraftfahrzeuge wie Motorräder oder Mopeds sollen nicht automatisiert erfasst werden. Damit können sie auch künftig uneingeschränkt in betroffene Innenstadtbereiche einfahren.

Hintergrund der Regelung ist die Einführung von Systemen, mit denen Zufahrtsbeschränkungen in Innenstädten automatisiert kontrolliert werden können. Viele Betriebe hatten die Sorge, dass Motorräder und Mopeds in diese Kontrollen einbezogen werden könnten, was zu Einschränkungen für Kundinnen und Kunden sowie für den innerstädtischen Verkehr geführt hätte. „Diese Klarstellung ist ein wichtiges Signal für unsere Branche“, betont Dieter Hahn, Berufsgruppensprecher des Kärntner Zweiradhandels. „Motorräder und Mopeds sind ein fester Bestandteil moderner Mobilität. Dass sie ausdrücklich ausgenommen wurden, zeigt, dass unsere Argumente auf politischer Ebene Gehör gefunden haben.“

Aus Sicht der Branche hätte eine Einbeziehung der Zweiräder nicht nur die Attraktivität dieser umwelt- und platzsparenden Mobilitätsform geschwächt, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen auf Handel und Servicebetriebe gehabt. Gerade in urbanen Räumen sind Zweiräder ein wichtiger Baustein für flexible Mobilität. Die nun vorgesehene Ausnahme ist das Ergebnis intensiver Gespräche der Branche gemeinsam mit der Arge2Rad. Für den Kärntner Zweiradsektor steht fest: Die wirtschaftliche Bedeutung und verkehrspolitische Relevanz von Motorrädern und Mopeds werden wahrgenommen und ernst genommen.