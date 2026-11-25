Seit zehn Jahren ist DIGI4SCHOOL ein zentraler Bestandteil der digitalen Bildungslandschaft Österreichs. Was als gemeinsame digitale Bereitstellungsplattform für digitale Zusätze zu Schulbüchern begann, hat sich zu einer leistungsfähigen Infrastruktur entwickelt, die Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Verlagen gleichermaßen zahlreiche Vorteile bietet.

Die Zahlen unterstreichen die Bedeutung der Plattform: Rund 1,4 Millionen Benutzerinnen und Benutzer sind registriert. An einem Schultag greifen bis zu 100.000 Personen aktiv auf DIGI4SCHOOL zu.

Insgesamt verzeichnet die Plattform innerhalb des letzten Schuljahres rund zwei Milliarden Websitenaufrufe und zählt damit zu den zehn meistgenutzten Websites Österreichs.

Ein Zugang zu vielfältigen digitalen Lernangeboten

Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen steht vor allem die einfache und zentrale Nutzung im Mittelpunkt. Ein einziges Login mit einem Code, der den Schulbüchern beigefügt ist, ermöglicht den Zugang zu sämtlichen Angeboten – auch zu den dezentralen Verlagsplattformen. Damit wird der Zugriff auf digitale Schulbücher und ergänzende Lernangebote wesentlich erleichtert.

Das Angebot umfasst zwei Qualitätsstufen: Einerseits stehen klassische E-Books zur Verfügung, andererseits E-Book Plus-Ausgaben, die durch zusätzliche digitale und didaktische Funktionen erweitert werden. In Verbindung mit dem digitalen Klassenzimmern wurde ein deutlichen Zusatznutzen für den Unterricht entwickelt: Lehrpersonen können beispielsweise Übungen aus E-Book Plus-Werken direkt im Klassenzimmer an ihre Schülerinnen und Schüler verteilen und damit digitale Lerninhalte gezielt in den Unterricht integrieren.

Resiliente Infrastruktur

Auch aus Sicht der Verlage hat DIGI4SCHOOL in den vergangenen zehn Jahren eine wichtige Rolle übernommen. Alle digitalen Werke und Verlage werden auf einer gemeinsamen Plattform zusammengeführt und zugriffsgeschützt bereitgestellt.

Dabei spielen im Unterschied zu vielen anderen Produkten im Bildungsbereich sowohl der Datenschutz, als auch die Datensicherheit eine große Rolle. Die Hochwertigkeit der österreichische Softwarelösung ist durch die ISO 27001 Zertifizierung dokumentiert.

Die Plattform verfügt über organisatorische und technische Schnittstellen zum Bundesministerium für Bildung (BMB) sowie zu Schulbuch-Online. Gleichzeitig ermöglicht ihre offene technische Ausrichtung die Anbindung verlagseigener Auslieferungssysteme. Dadurch können Verlage auch eigene innovative Lösungen und zusätzliche Funktionen für E-Book Plus-Werke integrieren.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Barrierefreiheit: Wenn es kaufmännisch darstellbar ist, können über DIGI4SCHOOL auch vollständig barrierefreie E-Books angeboten werden. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, digitale Bildungsmedien noch zugänglicher zu gestalten.

Zehn Jahre hybride Bildungsmedien und ein Blick nach vorne

Zehn Jahre DIGI4SCHOOL stehen auch für die behutsame Digitalisierung mit Hausverstand. Die essenzielle Notwendigkeit des gedruckten Buches wurde mit DIGI4SCHOOL nie in Frage gestellt. Das kombinierte Miteinander von Print und Digital zeigt uns die Besonnenheit der Entscheidungsträger im Rahmen der österreichischen Schulbuchaktion.

Den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen wurde mit der hybriden Strategie immer Rechnung getragen, indem Digitales immer als Erweiterung und nie als Ersatz zum haptischen Lesen und Schreiben verstanden wurde. Im Unterschied zu den Skandinaviern, die sich in den letzten Jahren gezwungen sahen nach ihrer euphorischen Digitalisierungsstrategie eine Kehrtwende zum Gedruckten einzuleiten, muss in Österreich nun nicht zurückgerudert werden.