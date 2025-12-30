586 Junior Companies starten durch

Im Schuljahr 2025/26 wurde ein beeindruckender Meilenstein erreicht: 586 Junior Companies wurden von 5.455 Jugendlichen österreichweit gegründet – das sind 36 mehr als im Vorjahr, in dem 550 Unternehmen gestartet wurden. Noch nie zuvor haben sich so viele Schülerinnen und Schüler entschieden, den Schritt in die Welt des Unternehmertums zu wagen und eigene Geschäftsideen umzusetzen.



Diese Entwicklung unterstreicht die wachsende Bedeutung der Förderung unternehmerischer Kompetenzen in der schulischen Ausbildung. Junge Menschen lernen dabei nicht nur wirtschaftliche Zusammenhänge kennen, sondern entwickeln Schlüsselqualifikationen wie Teamarbeit, Kreativität, Problemlösung und Verantwortungsbewusstsein – Fähigkeiten, die in der modernen Arbeitswelt unverzichtbar sind.



Das Junior Company Programm ist eine praxisorientierte Initiative, die Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, für die Dauer eines Schuljahres ein eigenes Unternehmen zu gründen und zu führen.

Die Jugendlichen entwickeln eine Geschäftsidee, produzieren oder beschaffen Produkte, vermarkten diese und führen Buch über ihre Einnahmen und Ausgaben. Dabei übernehmen sie alle Rollen eines echten Unternehmens – vom Management über Marketing bis hin zur Finanzverwaltung.

Ziel ist es, wirtschaftliche Zusammenhänge erlebbar zu machen und unternehmerisches Denken sowie soziale Kompetenzen zu fördern.



„Die Rekordzahl von 586 Junior Companies zeigt, wie groß das Interesse an praxisnaher Wirtschaftsausbildung ist. Wir geben jungen Menschen die Chance, Unternehmergeist zu erleben und wichtige Kompetenzen für ihre Zukunft zu entwickeln. Das ist ein Gewinn für die gesamte Gesellschaft“ so Ing. Mag. Herwig Draxler, Vorsitzender von Junior Achievement Austria.



„Unternehmerisches Denken ist der Schlüssel für die Zukunft unserer Gesellschaft. Mit den Junior Companies geben wir jungen Menschen nicht nur die Chance, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen – wir eröffnen ihnen Räume für Kreativität, Mut und Verantwortung. Dieser Rekord zeigt: Die nächste Generation ist bereit, die Welt aktiv mitzugestalten, und wir sind stolz, sie auf diesem Weg zu begleiten.“ betont Carmen Goby, Vizepräsidentin der WKÖ und stv. Vorstands-vorsitzende von Junior Achievement Austria.



Über Junior Achievement Austria



Junior Achievement Austria (JA Austria) ist Teil des weltweiten Netzwerks JA Worldwide, der größten Organisation zur Förderung von Entrepreneurship Education. JA Austria unterstützt Schulen dabei, wirtschaftliche Bildung praxisnah umzusetzen und junge Menschen auf die Anforderungen der Arbeitswelt vorzubereiten. Mit Programmen wie der Junior Company trägt JA Austria dazu bei, Unternehmergeist, Eigenverantwortung und Innovationskraft zu stärken.

