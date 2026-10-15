Vom Korn zum Brot: Bildungspartnerschaften stärken Ernährungsbildung an Schulen

Wien. Brot zählt zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln Österreichs. Gleichzeitig wissen viele Kinder und Jugendliche heute nur noch wenig darüber, wie aus Getreide eine Vielzahl an köstlichem Brot, Gebäck und Backwaren entsteht, welche Rolle Mühlen und Bäckereien dabei spielen und woran sich die Qualität von Lebensmitteln erkennen lässt.

Anlässlich des Welttags des Brotes am 16. Oktober machen die österreichische Mühlen- und Bäckerwirtschaft gemeinsam mit dem Verein Getreidewirtschaftliche Marktforschung und der Lebensmittelakademie des Österreichischen Gewerbes auf die Möglichkeit aufmerksam, Sensorik-Workshops für Schulklassen durch Bildungspartnerschaften zu unterstützen.

Unter dem Motto „Ein Betrieb – eine Schule – ein Sensorik-Workshop“ können Betriebe der Mühlenwirtschaft, der Bäckerwirtschaft sowie weitere Partner entlang der Wertschöpfungskette vom Korn bis zum Brot die Patenschaft für einen Workshop an einer Schule in ihrer Region übernehmen.

In den Workshops beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler praxisnah mit Getreide, Brot, Ernährung, Sensorik und Lebensmittelwertschätzung. Sie lernen, Lebensmittel mit allen Sinnen wahrzunehmen, Qualitätsunterschiede zu erkennen und den Weg vom Korn über die Mühle bis in die Backstube nachzuvollziehen. Bereits durchgeführte Schulworkshops zeigen das große Interesse an solchen niederschwelligen Bildungsangeboten.

Die Durchführung der Workshops erfolgt durch DI Katja Maier, BEd., von der Lebensmittelakademie des Österreichischen Gewerbes. Die Workshops dauern je nach Altersgruppe und Ausgestaltung rund zwei bis drei Stunden und sind für Schulklassen mit bis zu 25 Schulkindern konzipiert. Auf Wunsch kann nach vorheriger Abstimmung auch eine Vertreterin oder ein Vertreter des unterstützenden Unternehmens teilnehmen, Einblicke in die Praxis geben und Fragen der Schülerinnen und Schüler beantworten.

„Wer Lebensmittel versteht, wirft sie weniger weg. Wer Brot bewusst erlebt, entwickelt Wertschätzung für Qualität und regionale Produktion“, betont Lisa Dyk, Obfrau des Vereins Getreidewirtschaftliche Marktforschung.

Die Initiatoren sehen in den Bildungspartnerschaften eine ideale Möglichkeit, den Welttag des Brotes mit Leben zu erfüllen. Brot wird dabei nicht nur als Lebensmittel, sondern auch als Kulturgut und Ergebnis regionaler Wertschöpfung erlebbar. Gleichzeitig eröffnen die Partnerschaften Unternehmen die Möglichkeit, sich vor Ort zu engagieren, die Ernährungsbildung junger Menschen zu unterstützen und den Austausch zwischen Schulen und regionalen Lebensmittelbetrieben zu stärken.

Die Kosten für einen Sensorik-Workshop betragen rund 800 Euro pro Klasse. Mit einer Bildungspartnerschaft können Unternehmen Schulen die Durchführung eines solchen Workshops ermöglichen und damit Wissen über Lebensmittel, deren Herstellung und den bewussten Umgang mit ihnen vermitteln.

Interessierte Betriebe und Organisationen können sich bei der Lebensmittelakademie per E-Mail oder telefonisch über die Möglichkeiten einer Bildungspartnerschaft informieren.

