EXPO 2027 Belgrad: Call for Innovations läuft bis 18. November

Für das „Lab Austria“ im Österreich-Pavillon bei der EXPO 2027 in Belgrad werden zukunftsweisende Lösungen aus Österreich gesucht. Der „Call for Innovations“ richtet sich an Produkte, Lösungen und kreative Innovationen, die Antworten auf gesellschaftspolitisch relevante Fragen rund um das Expo-Thema „Play for Humanity – Sport and Music for All“ bieten.

Einreichungen sind bis 18. November 2026 möglich, die Teilnahme ist kostenlos. Ausgewählte Innovationen sollen während der EXPO 2027 im „Lab Austria“ einem internationalen Millionenpublikum präsentiert werden. Vorgesehen sind zudem PR- und Marketingaktivitäten im In- und Ausland vor und während der Ausstellung

Die EXPO 2027 findet von 15. Mai bis 15. August 2027 in Belgrad in Serbien statt. Der Österreich-Pavillon soll dabei zu einem Treffpunkt für Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Technologie werden.

Details zur Einreichung gibt es unter:

https://www.expoaustria.at/de/pavillon/call-for-innovation/

Mehr über Österreich bei der Weltausstellung:



www.expoaustria.at



Webinar zur EXPO 2027

Interessierte können sich am 23. Oktober 2026 um 11.00 Uhr bei einem kostenlosen Webinar über die EXPO 2027 und die Möglichkeiten zur Teilnahme informieren.