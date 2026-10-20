EXPO 2027: Österreich nutzt Weltbühne für neue Exportchancen am Westbalkan

Österreich nutzt die EXPO 2027 in Belgrad, um heimische Unternehmen international zu positionieren, wirtschaftliche Beziehungen zum Westbalkan zu vertiefen und neue Geschäftschancen zu erschließen. Getragen wird die österreichische Teilnahme vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) sowie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Unter dem Motto „Join the Flow“ verbindet der Österreich-Pavillon die Präsentation heimischer Innovationskraft mit einem interaktiven Erlebnis rund um die Donau.

Vom 15. Mai bis 15. August 2027 wird Belgrad unter dem Motto „Play for Humanity – Sport and Music for All“ zum Austragungsort der ersten spezialisierten EXPO in der Westbalkanregion.

Erwartet werden mehr als 145 Staaten und internationale Organisationen sowie rund 4,1 Millionen Besucherinnen und Besucher. Für Österreich bietet die Weltausstellung damit eine internationale Plattform für Wirtschaft, Innovation und Vernetzung.

„Die EXPO 2027 ist eine wirtschaftspolitische Chance für Österreich und Europa. Belgrad wird während dieser Zeit zum internationalen Treffpunkt für Wirtschaft, Innovation und Kultur. Mit 4.600 Niederlassungen am Westbalkan und einer Milliarde Euro zusätzlichem Exportpotenzial haben unsere Unternehmen eine starke Ausgangsposition. Mit dem Österreich-Pavillon machen wir österreichische Innovationskraft international sichtbar und unterstützen unsere Betriebe dabei, neue Aufträge zu gewinnen. Unser Ziel: mehr Wertschöpfung und sichere Arbeitsplätze in Österreich und langfristige Kooperationen mit der Region“, so Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Die EXPO in Belgrad bietet uns eine hervorragende Plattform, um Österreichs Wirtschaft in Serbien und der gesamten Westbalkanregion noch besser zu positionieren und neue Impulse zu setzen. Das AußenwirtschaftsCenter Belgrad und die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA begleiten unsere Unternehmen mit fundierter Marktkenntnis, gezielter Vernetzung und wertvollen Einblicken in neue Trends und technologische Entwicklungen. Gleichzeitig präsentieren wir Österreich als innovatives Land mit hoher Kompetenz in Wirtschaft, Technologie, Kultur und Bildung“, erklärt WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.

Wachstumsmarkt Westbalkan: Bestehende Stärke für neue Geschäftschancen nutzen

Österreich ist wirtschaftlich eng mit der Westbalkanregion verbunden. In Serbien zählt Österreich zu den größten ausländischen Investoren; mehr als 800 österreichische Unternehmen sind im Land aktiv. 2025 exportierten österreichische Betriebe Waren im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro nach Serbien. In die gesamte Westbalkanregion gingen Warenexporte im Wert von rund 2,3 Milliarden Euro.

Das noch ungenutzte Exportpotenzial österreichischer Unternehmen in der Westbalkanregion wird auf 1,1 Milliarden Euro geschätzt.

Die EXPO bietet eine Gelegenheit, an diese wirtschaftliche Präsenz anzuknüpfen und neue Kooperationen anzustoßen. Die engen wirtschaftlichen Beziehungen werden durch intensive persönliche Verbindungen zwischen Österreich und Serbien zusätzlich gestärkt.

Österreich-Pavillon als Plattform für Wirtschaft, Forschung und Innovation

Der österreichische Pavillon macht heimische Kompetenzen international sichtbar und lädt zugleich zum Mitmachen ein: mit interaktiven Exponaten, einer begehbaren Medieninstallation sowie einem eigenen Raum für Innovation und Wirtschaft. Im Rahmen eines zweistufigen EU-weiten Auswahlverfahrens setzte sich facts and fiction gemeinsam mit ZONE Media und PLANET architects mit dem Konzept „Join the Flow“ durch.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Wirtschaft, Forschung und Innovation: Im Innovation Lab präsentieren österreichische Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Institutionen in wechselnden Formaten ihre Innovationen, Ideen und Technologien für die Zukunft – von Green Tech und Digitalisierung über Energie und Mobilität bis hin zu Bildung.

Die Donau als Verbindung zwischen Wirtschaft, Menschen und Ideen

Österreich und Serbien verbindet die Donau. Seit Jahrhunderten ist sie Handelsweg, Lebensader und Verbindung zwischen Mittel- und Südosteuropa. Im Österreich-Pavillon wird sie zum zentralen gestalterischen Element: Als großformatige, interaktive Medieninstallation zieht sich ein digitaler Fluss durch den Ausstellungsraum.

An seinen Ufern liegen skulpturale Elemente, die an Flusskiesel erinnern und unterschiedliche Facetten Österreichs aufgreifen: von „Explore Austria“ über „Industry and Innovation“ und „Sports and Society“ bis zu „Nature and Sustainability“. Der digitale Fluss verändert sich im Tagesverlauf: Landschaftsbilder, Datenströme und eingebrachte Botschaften lassen ihn immer wieder neu entstehen.

Das EXPO-Motto „Play for Humanity“ wird dabei konsequent in interaktive Erlebnisse übersetzt. Im Zentrum des Pavillons überqueren die Besucherinnen und Besucher die so inszenierte Donau und gestalten sie mit ihren Bewegungen selbst: Schatten, Gesten und Berührungen erzeugen neue Formen, Bilder und Klänge. Entlang des Flusses lassen sich Naturgeräusche aktivieren.

Je mehr Menschen interagieren, desto vielschichtiger wird die gemeinsame Komposition. So wird aus der Donau nicht nur ein geografisches Symbol, sondern ein Spielraum für Begegnung, Beteiligung und gemeinsames Gestalten.

„Die Donau verbindet Österreich seit Jahrhunderten mit Südosteuropa. Der Österreich-Pavillon macht diese Verbindung sichtbar und erlebbar. Er zeigt, dass Zukunft dort entsteht, wo Menschen Ideen teilen, voneinander lernen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Die Donau steht damit nicht nur für Geografie, sondern für Austausch, Zusammenarbeit und einen gemeinsamen europäischen Zukunftsraum“, so Philipp Gady, österreichischer Regierungskommissär für die EXPO 2027 in Belgrad.

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