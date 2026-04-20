Schüler aus dem Burgenland gewinnt den GEOnomic Award 2026

Wien (OTS) Österreichs größter Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler im Fach Geographie und wirtschaftliche Bildung (GWB) ist entschieden: Der Sieger des GEOnomic Award 2026 heißt Jan Koo und kommt vom BG/BRG/BORG Oberpullendorf (Burgenland).

Heuer hatten insgesamt 1.374 AHS-Schüler:innen der 11. oder 12 Schulstufen aus ganz Österreich am Wettbewerb teilgenommen. Die besten Neun traten am 17. April 2026 in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zum Bundesfinale an, um ihr Wissen bei einem 15-minütigen Gespräch vor einer Fachjury unter Beweis zu stellen.

Gewinner des GEOnomic-Award 2026

Jan Koo – BG/BRG/BORG Oberpullendorf (Burgenland) Felix Monsberger – Stiftsgymnasium St. Paul (Kärnten) Gabriel Pejić – BG/BRG Stainach (Steiermark) Noah Heinrich – BG/BRG/BORG Oberpullendorf (Burgenland) Marco Fesl – BG/BRG Rohrbach (Oberösterreich)

Den sechsten Platz im österreichweiten Finale teilen sich (ohne Reihung): Florian Jahn – BG/BRG Freistadt (Oberösterreich), Johannes Karanitsch – Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf (Niederösterreich), Mika Lampert – BRG und BORG Feldkirch (Vorarlberg) und Julius Schönbauer – Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf (Niederösterreich).

Die Preise wurden vergeben von Georg Konetzy (Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus), Markus Benesch (Bundesministerium für Bildung), Melina Schneider-Lugger (Abteilungsleiterin WKÖ-Bildungspolitik) und Hartwig Hitz (Organisator des Bewerbs).

Bildungsminister Christoph Wiederkehr gratulierte den Teilnehmenden und Gewinnern via Videobotschaft und bedankte sich bei allen Lehrkräften, die die Erfolgsgeschichte des GEOnomic Awards ermöglichen.

„Die Finalisten konnten die Bedeutung des Außenhandels für Österreich, die Wirkung wirtschaftspolitischer Maßnahmen sowie die Exportchancen sowie -risiken durch geopolitische Verwerfungen treffend einordnen. Sie nahmen dabei Bezug auf aktuelle Themen wie das EU-Mercosur-Handelsabkommen oder die Energie-Verfügbarkeit. Die prämierten Schüler führten so eindrucksvoll vor, was im GWB-Unterricht geleistet wird", erklärte Wettbewerbs­organisator Hartwig Hitz (Bundesarbeitsgemeinschaft der Lehrer:innen für Geographie und wirtschaftliche Bildung) zu den Aufgabenstellungen und Leistungen.

„Wir erleben zur Zeit jeden Tag eine veränderte geopolitische Lage, seien es Zölle in den USA oder der Krieg im Nahen und Mittleren Osten. Da ist es besonders wichtig, die Lage zu analysieren und Prognosen zu erstellen, zum Beispiel für die Versorgungssicherheit. Auch euch werden Wirtschaftsthemen ständig begleiten. Ihr habt umfassendes Interesse, große Analysefähigkeit und hohe Kompetenz bewiesen und damit die besten Voraussetzungen für euren weiteren Lebensweg. Gratulation zu diesen eindrucksvollen Leistungen!“, betonte Georg Konetzky, Sektionschef im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET).

„Zwei Worte fallen mir ein, das sind Freude und Stolz: Ihr alle könnt sehr stolz auf euch und eure Leistungen sein. Dass heuer so viele Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, freut uns sehr, denn es bestätigt, dass die Arbeit im Bildungsministerium einen Unterschied macht. Danke an die Organisatorinnen und Organisatoren, an alle Teilnehmenden und die beteiligten Lehrkräfte, die ermöglicht haben, dass der Wettbewerb heuer bereits zum 19. Mal stattfindet“, sagte Markus Benesch, Gruppenleiter im Bundesministerium für Bildung (BMB).

„Der GEOnomic Award ist ein alljährlicher Fixpunkt in unserem Kalender: Als Wirtschaftskammer Österreich liegt uns der Wettbewerb besonders am Herzen, denn er zeigt die Relevanz von Wirtschaftsbildung auf“, betonte Melina Schneider-Lugger, Leiterin der WKÖ-Bildungspolitik.

Sie wies auf den hohen Stellenwert internationaler Verflechtungen für den Standort Österreich hin: Fast 64.000 rot-weiß-rote Export­unternehmen liefern allein Waren im Wert von über 190 Milliarden Euro auf alle Kontinente, wovon mehr als 1,2 Millionen Arbeitsplätze abhängen.

Der Wettbewerb findet seit dem Schuljahr 2007/2008 statt und wird vom Verein „GW-Lehrer:innen Österreichs“ und der Bundesarbeitsgemeinschaft GWB an den AHS veranstaltet. Er steht unter der Schirmherrschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Bildung und dem Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international.

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