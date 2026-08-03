Green Jobs bleiben Wachstumsmotor

Nachhaltiges Wirtschaften erfordert fundiertes Know-how. Mit der neuen Ausbildung zur abfallrechtlichen Geschäftsführung gemäß § 26 Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) stärkt das WIFI gezielt jene Kompetenzen, die Unternehmen für ein rechtskonformes und effizientes Abfallmanagement benötigen. Die Teilnehmer:innen erwerben praxisnahes Wissen zu Abfallrecht, Abfallwirtschaft und behördlichen Anforderungen, um dieses sicher und nachhaltig im Betriebsalltag umzusetzen.

Ein zentraler Bestandteil der Ausbildung ist der sichere Umgang mit dem EDM-Portal (Elektronisches Datenmanagement). Die Teilnehmer:innen üben praxisnah, wie Registrierungen durchgeführt, Begleitscheindaten übermittelt und Abfallbilanzen nachvollzogen werden. Auch aktuelle Entwicklungen wie das elektronische Begleitscheinwesen werden berücksichtigt.

Fit für verantwortungsvolle Aufgaben im Unternehmen

Die Ausbildung vermittelt zentrale fachliche und rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit als abfallrechtliche:r Geschäftsführer:in gemäß § 26 AWG. Die Teilnehmer:innen lernen den sicheren Umgang mit gesetzlichen Vorgaben, vertiefen ihre Kenntnisse zu gefährlichen Abfällen sowie Grundlagen in Chemie, Gefahrguttransport, Brand- und Explosionsschutz. Ergänzt wird das Curriculum um Inhalte zum Arbeitnehmerschutz.

Das Blended-Learning-Format kombiniert Online-Lernphasen mit Präsenzmodulen, in denen Inhalte praxisnah behandelt und aktuelle Fragestellungen gemeinsam bearbeitet werden. Erfahrene Trainer:innen sorgen dafür, dass die Inhalte anhand praxisnaher Beispiele unmittelbar auf den Berufsalltag übertragen werden können. Die Ausbildung richtet sich an Personen, die eine Tätigkeit im Bereich Abfallwirtschaft gemäß § 26 AWG anstreben, von Unternehmen für diese Funktion nominiert wurden oder ihre Qualifikation in diesem Bereich gezielt ausbauen wollen.

Zukunftskompetenzen für eine nachhaltige Wirtschaft

"Die Anforderungen an Betriebe verändern sich rasant. Gefragt sind Fachkräfte, die Nachhaltigkeit nicht nur verstehen, sondern auch praktisch umsetzen können. Mit dieser Ausbildung stärken wir zentrale Green Skills und unterstützen Unternehmen dabei, Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit erfolgreich zu verbinden. Die Absolventinnen und Absolventen leisten einen wichtigen Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaften und zur Einhaltung hoher Umweltstandards in Österreich", betont Maria Neumann, Kuratorin des WIFI Österreich. (PWK366/TK)