Industriemagazin Seminaranbieter-Ranking 2026: WIFI bestätigt Platz 1 als „Gesamtanbieter“

Das Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) der Wirtschaftskammern Österreichs wurde erneut im Seminaranbieter-Ranking des Industriemagazins als führender Gesamtanbieter für berufliche Aus- und Weiterbildung ausgezeichnet und erzielte dabei die Bestnote 2,16 im Imagewert (nach Schulnoten). Ein besonderer Erfolg ist zudem die erstmalige Spitzenplatzierung der WIFI-Werbeakademie des WIFI Wien in der Kategorie „Marketing & Sales“.

Ebenfalls erstmals unter den Top-Platzierten rangiert die WIFI-Finanzakademie des WIFI Wien, die in der Kategorie „Finanzen, Recht & Controlling“ den hervorragenden dritten Platz erreichte. Grundlage des Rankings ist eine österreichweite Befragung von 250 HR-Entscheider:innen aus Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden sowie von 250 Erwerbstätigen bzw. Seminarteilnehmer:innen – ein aussagekräftiges Stimmungsbild aus der Praxis der heimischen Weiterbildungsbranche.



„Das WIFI trifft hier genau die Bedürfnisse unserer Betriebe – von der fachlichen Qualifizierung bis hin zu Reskilling und Upskilling für neue Anforderungen. So entwickeln sich Fachkräfte, die nicht nur top ausgebildet sind, sondern auch die Realität in Werkstatt, Betrieb und Kundenkontakt kennen. Das ist für die österreichischen Unternehmen und insbesonders den KMUs ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Der erneute Spitzenplatz ist ein starkes Signal für die berufliche Weiterbildung. Wir brauchen qualitätsvolle auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden abgestimmte Aus- und Weiterbildungsangebote, die praxisnah sind und im Betriebsalltag sofort nachhaltige Wirkung zeigen“, betont Maria Neumann, Kuratorin des WIFI Österreich.



„Das WIFI ist der wichtigste Partner der heimischen Unternehmen, wenn es um berufliche Aus- und Weiterbildung geht: Dieser Anspruch wird durch den Spitzenplatz im Ranking eindrucksvoll untermauert. Einen besseren unabhängigen Erfolgsnachweis als die Zufriedenheit von Kursteilnehmern oder die Wertschätzung der Personalverantwortlichen gibt es nicht. Pro Kursjahr nutzen rund 340.000 Teilnehmer die praxisnahen WIFI-Angebote und Services. Das ist erfreulich, denn lebens­begleitendes Lernen wird immer mehr zum Schlüssel für Innovation, Produktivität und zur Fachkräftesicherung“, sagt Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).



„Es erfüllt mich mit großer Freude, dass der Purpose des WIFI nicht nur intern mit Überzeugung gelebt wird, sondern auch extern sichtbar ist und Anerkennung findet. Der erneute Gesamtsieg im Seminaranbieter-Ranking 2026 des Industriemagazins unterstreicht eindrucksvoll, wie sehr unser kontinuierliches Engagement seit 80 Jahren, unsere Qualitätsorientierung und unsere konsequente Weiterentwicklung Wirkung zeigen. Mein besonderer Dank gilt unseren herausragenden Teams in allen WIFIs in ganz Österreich sowie unseren rund 12.000 engagierten Trainer:innen – ihr tagtäglicher Einsatz macht diesen Erfolg erst möglich, sagt Tatjana Baborek, Institutsleiterin des WIFI Österreich.

