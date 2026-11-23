Wien (OTS) — Die Junge Wirtschaft (JW) begrüßt die heute vom Wirtschaftsministerium verkündeten nächsten Schritte für den österreichischen Startup- und Scaleup-Dachfonds. Mit insgesamt bis zu 100 Millionen Euro an Bundesmitteln soll ein Fondsvolumen von rund 500 Millionen Euro ermöglicht werden. Damit wird eine zentrale Forderung der Jungen Wirtschaft aufgegriffen: Mehr Risikokapital für heimische Startups und Scaleups.

„Österreich hat starke Startups mit großem Potenzial. Doch zu oft fehlt das Kapital für den nächsten Wachstumsschritt. Wir dürfen nicht zulassen, dass innovative Unternehmen hier gegründet werden, aber anderswo groß werden müssen. Der Dachfonds ist eine Chance, mehr internationale Erfolgsgeschichten aus Österreich heraus zu schreiben und damit Wertschöpfung und Arbeitsplätze am Standort zu sichern“, betont Verena Eugster, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft.

Der Dachfonds soll zusätzliche private und institutionelle Investoren gewinnen und über Beteiligungsfonds mehr Wachstumskapital für Startups und Scaleups verfügbar machen. Gleichzeitig stärkt er den österreichischen Risikokapitalmarkt und schafft neue Finanzierungsmöglichkeiten für die nächste Wachstumsphase.

„Jetzt zählt die Umsetzung. Der Dachfonds muss rasch starten und vor allem institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen an Bord holen. Entscheidend ist nicht nur, wie viel Geld der Staat bereitstellt, sondern wie viel zusätzliches privates Kapital dadurch für unsere Startups und Scaleups mobilisiert wird. Nur wenn das Kapital tatsächlich bei den Unternehmen ankommt, wird aus dem Dachfonds ein echter Wachstumsmotor“, so Lukas Sprenger, Bundesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft.