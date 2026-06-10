Junge Wirtschaft zum Doppelbudget: Sanierung ist ein Anfang, Österreich braucht mehr Mut
Mehr Vertrauen in Leistung, weniger Belastung für junge Unternehmer:innen
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Die Junge Wirtschaft (JW) begrüßt das heute vorgelegte Budget für die Jahre 2027 und 2028. Mit der Senkung der Lohnnebenkosten wird eine langjährige Forderung der Jungen Wirtschaft aufgegriffen. Gerade für junge Unternehmen zählt jede Entlastung. Gleichzeitig bleibt das Doppelbudget bei den entscheidenden Zukunftsfragen zurückhaltend.
Junge Unternehmer:innen gründen, investieren, schaffen Arbeitsplätze und bilden Fachkräfte unter schwierigen Rahmenbedingungen aus. Hohe Finanzierungskosten, steigende Abgaben und wachsende Bürokratie erschweren gerade jungen Betrieben den Aufbau und die Weiterentwicklung ihrer Unternehmen.
Kritisch sieht die Junge Wirtschaft, dass die Budgetsanierung weiterhin stark auf zusätzliche Einnahmen setzt. Zusätzliche Belastungen treffen besonders jene, die heute die wirtschaftliche Basis von morgen schaffen.
Positiv sieht die Junge Wirtschaft die geplante Einrichtung des Startup & Scaleup Fonds (Dachfonds) ab 2027: „Mehr Risikokapital ist entscheidend, damit innovative Jungunternehmen in Österreich wachsen und Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung im Land bleiben“, betont Eugster.
Für die Junge Wirtschaft ist dennoch klar: Eine nachhaltige Budgetsanierung braucht mehr — sie braucht den Mut, Bürokratie abzubauen, strukturelle Reformen anzugehen und unternehmerische Initiativen zu stärken. Junge Unternehmer:innen warten nicht auf Sonderbehandlungen. Sie wollen faire Rahmenbedingungen für junges Unternehmertum und mehr Generationengerechtigkeit.
(PWK281/EL)