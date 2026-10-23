JW-Eugster zu Fiskalratsausblick: Schulden steigen, Reformen bleiben aus

Die aktuelle Einschätzung des Fiskalrats verdeutlicht einmal mehr den dringenden Handlungsbedarf bei der Sanierung der österreichischen Staatsfinanzen. Trotz eingeleiteter Konsolidierungsmaßnahmen bleiben die Budgetdefizite mit 4 Prozent des BIP im Jahr 2026 und 3,6 Prozent im Jahr 2027 auf hohem Niveau.

Gleichzeitig steigt die Staatsschuldenquote von 80,7 Prozent des BIP im Jahr 2025 auf 83,6 Prozent im Jahr 2027. Eine nachhaltige Stabilisierung der öffentlichen Finanzen ist damit weiterhin nicht in Sicht.



„Die Einschätzung des Fiskalrats ist ein weiterer deutlicher Weckruf. Österreich lebt weiterhin über seine Verhältnisse, während die strukturellen Probleme im Staatshaushalt ungelöst bleiben. Die Rechnung dafür wird zunehmend an die jüngeren und kommenden Generationen weitergereicht. Generationengerechtigkeit sieht anders aus“, betont Verena Eugster, Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft (JW).

Strukturelle Reformen konsequent angehen

Aus Sicht der Jungen Wirtschaft braucht es jetzt entschlossene Reformen auf der Ausgabenseite. Insbesondere die steigenden Pensions- und Gesundheitsausgaben setzen den Staatshaushalt langfristig unter Druck. Gleichzeitig schränken steigende Zinsausgaben den budgetären Handlungsspielraum zusätzlich ein. „Wir können uns nicht Jahr für Jahr Defizite leisten und gleichzeitig die notwendigen Strukturreformen auf die lange Bank schieben.

Gerade beim Pensionssystem müssen wir endlich ansetzen und es langfristig auf nachhaltige Beine stellen. Dazu gehört auch, das gesetzliche Pensionsantrittsalter schrittweise an die steigende Lebenserwartung anzupassen – so wie es bereits zahlreiche OECD-Staaten vormachen. Ohne grundlegende Reformen werden die finanziellen Spielräume für Zukunftsinvestitionen immer enger“, so Eugster.

Ausgabendisziplin stärken

Neben einer nachhaltigen Pensionsreform fordert die Junge Wirtschaft eine umfassende Überprüfung staatlicher Ausgaben: Doppelgleisigkeiten müssen abgebaut, Effizienzpotenziale gehoben und die noch ausstehenden Maßnahmen im Rahmen der Reformpartnerschaft endlich vorangetrieben werden.

„Österreich braucht endlich einen konsequenten Reformkurs, der nicht nur kurzfristig Defizite reduziert, sondern den Staatshaushalt dauerhaft entlastet. Dazu müssen sämtliche Ausgaben auf den Prüfstand. Wenn es nicht gelingt, die Ausgabendynamik durch strukturelle Reformen einzudämmen, muss notfalls auch ein verbindlicher Mechanismus in Form einer Ausgabenbremse in Betracht gezogen werden. Denn jeder Euro, der heute für Schulden und Zinsen aufgewendet werden muss, fehlt morgen für Bildung, Innovation und die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts“, betont Lukas Sprenger, Bundesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft, abschließend.

