Medaillen-Regen bei WorldSkills 

Wien/Shanghai (OTS) - Mit einem starken Erfolg für Österreichs Nationalteam der Berufe gingen WorldSkills 2026 in Shanghai zu Ende. WKÖ-Präsidentin Martha Schultz und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer gratulieren den frisch gekürten Medaillengewinner:innen sowie dem gesamten Team Austria zu ihren Spitzenleistungen.



„Österreich kann wirklich stolz sein: Was unsere jungen Fachkräfte in Shanghai geleistet haben, verdient höchste Anerkennung. Hinter diesen Erfolgen stehen nicht nur Können, sondern besondere Leidenschaft, Ausdauer und eine monatelange intensive Vorbereitung. Team Austria hat eindrucksvoll gezeigt, dass Österreichs junge Fachkräfte zur Weltspitze zählen. Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns gemeinsam mit euch über diese großartige Leistung!“, sagt Martha Schultz, Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.“

Hattmannsdorfer: „Spitzenleistungen wirken über Shanghai hinaus

Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer gratuliert dem Team herzlich: „Wer sein Handwerk beherrscht, kann es bis an die Weltspitze schaffen. Unsere jungen Talente haben bei WorldSkills gezeigt, wie viel Können, Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft in Österreich stecken. Sie sind die besten Botschafter für unsere Berufsbildung und zugleich die Fachkräfte, auf die unsere Unternehmen in Zukunft bauen. Ihre Erfolge machen uns stolz und zeigen, wie wichtig engagierte Ausbildungsbetriebe und berufsbildende Schulen für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts sind.“



Mit 10 Medaillen und 20 Medals for Excellence (für hervorragende Leistungen knapp hinter dem Podium) konnte sich Österreich den ausgezeichneten 7 Platz unter den weltweit rund 70 teilnehmenden Ländern und Regionen sichern.



„Das zeigt, welchen Stellenwert die berufliche Ausbildung für Österreich hat: Wir haben exzellente Ausbildungsbetriebe und Schulen, die Großartiges leisten. International werden wir darum beneidet, aber im eigenen Land wissen das viele zu wenig zu schätzen“, so Schultz.

„Die Leidenschaft unserer Skills-Heroes für ihre Berufe ist ansteckend und nicht in Medaillen aufzuwiegen. Sie tragen diesen Funken der Begeisterung weiter und sind ideale Vorbilder für junge Menschen, die selbst gerade vor der Entscheidung über ihren weiteren Bildungs- und Berufsweg stehen.“



Viele der rot-weiß-roten Welt- und Europameister:innen sowie Medaillen-Gewinner:innen engagieren sich als SkillsHeroes weit über den Wettbewerb hinaus in der Berufsinformation und -motivation: Sie tragen ihre Begeisterung in Schulen oder zu Berufsmessen und leiten Infotouren für tausende Jugendliche, etwa bei den Staatsmeisterschaften der Berufe (AustrianSkills), die das nächste Mal im November 2027 stattfinden.

„Erfolg ist eine Teamleistung“

Schultz und Hattmannsdorfer danken auch jenen, die den Weg nach Shanghai mit ihrem Engagement überhaupt ermöglicht haben: „Hinter jeder erfolgreichen Teilnehmerin und jedem Teilnehmer steht ein starkes Team, dazu zählen die Trainerinnen und Trainer, die Ausbildungsbetriebe und Lehrkräfte, aber ebenso die Familien und Freunde: Sie haben unsere jungen Spitzenfachkräfte über viele Monate bei ihrer intensiven Vorbereitung begleitet, unterstützt und motiviert. Dieser Erfolg ist auch ihr Erfolg!“

