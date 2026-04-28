Österreichisches Design begeistert 28.000 Besucher:innen bei der Milan Design Week

Österreichisches Design setzte bei der Milan Design Week 2026 (20.–26. April) erneut ein starkes internationales Zeichen. Sitzmöbel, Leuchten, Keramik, Tableware und vieles mehr begeisterten 28.000 Besucher:innen auf der weltweit wichtigsten Veranstaltung für die Branche.



„Ein gemeinsamer Auftritt in Mailand bündelt die Stärken unseres Designstandorts. Die Milan Design Week als bedeutendste Plattform der Branche bietet ideale Voraussetzungen für Kooperationen, konkrete Geschäftsanbahnungen und internationale Sichtbarkeit“, betont WKO-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer bei der österreichischen Designausstellung, die auch in diesem Jahr von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit Partnern umgesetzt wurde.



Auf der österreichischen Gruppenausstellung, die heuer zum zehnten Mal stattfand, präsentierten sich mehr als 30 Aussteller:innen einem internationalen Publikum von rund 28.000 designaffinen Besucher:innen, Fachspezialist:innen und Medienvertreter:innen.

Gezeigt wurden innovative, langlebige und ressourcenschonende Designlösungen – gestaltet und produziert von etablierten Manufakturen bis hin zu jungen Studios.



Die Ausstellung im Palazzo Confalonieri im Brera Design District war eine der offiziellen Programmlocations der Milan Design Week. Für das Ausstellungsdesgin zeichnete das Studio Vasku & Klug verantwortlich.



Italien als Schlüsselmarkt

„Italien ist der zweitwichtigste Wirtschaftspartner Österreichs und ein zentraler Markt für die Design- und Möbelbranche. Gerade in Mailand entstehen Kooperationen und Netzwerke mit internationaler Strahlkraft“, so Sery-Froschauer.

Italien ist der viertwichtigste Exportmarkt für die österreichische Möbelindustrie mit einem Umsatz von rund 32,6 Milliarden Euro im Jahr 2025, was einem Zuwachs von etwa 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Design Palazzo Austria bestätigte einmal mehr seine Rolle als wirkungsvolle Plattform für Internationalisierung, den Aufbau von Partnerschaften und die Positionierung österreichischer Designqualität im globalen Kontext.



Mit rund 800.000 Besucher:innen aus mehr als 150 Ländern war die Milan Design Week auch in diesem Jahr eines der weltweit bedeutendsten Design-Events und der zentrale Treffpunkt für das internationale Who’s Who der Branche.



Aussteller:innen 2026

ADAMGEORG | Augarten Wien | Austriawood | Bene | BRAUN LOCKENHAUS | Conform Badmöbel | Feinedinge Porzellanmanufaktur | FH Salzburg GmbH | Georg Wanker Industrial Design (GWID) | Harry Miesbauer Yacht Design (HMYD) | Humainprojects | ICHIGO.Vienna | Irene Maria Ganser | J. & L. Lobmeyr | JOKA | Kohlmaier | Lang Outdoor Küchen | LAUFEN Austria | Lavazza | Lights of Vienna | LILGENAU | Mayr‑Schulmöbel | miramondo | Prödl | PROLICHT | SILHOUETTE | Studio Palatin | Studio Khodai | TEAM 7 | Thomas Feichtner | TREWIT | VELLO Bike | Vera Grillmaier | Wiesner‑Hager Möbel | ZAVADSKI



Die Veranstaltung erfolgte mit freundlicher Unterstützung der Internationalisierungsoffensive go-international – einer gemeinsamen Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus und der Wirtschaftskammer Österreich - in enger Zusammenarbeit mit folgenden Sponsoren: Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, Österreichische Möbelindustrie, Bildrecht, BWT, Prolicht, Julius Mein, Wolford und Silhouette.

Fotocredit: WKÖ AußenwirtschaftsCenter Mailand/ADVANTAGE AUSTRIA Italia