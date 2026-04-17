Österreich startet offiziell in die EXPO 2027 in Belgrad

Der österreichische Regierungskommissär für die EXPO 2027 Belgrad, Philipp Gady, hat gemeinsam mit der Generalkommissärin für die EXPO 2027 Belgrad, Jagoda Lazarević, und dem Direktor der EXPO 2027, Danilo Jerinić, den Teilnahmevertrag Österreichs für die EXPO 2027 in Belgrad offiziell unterzeichnet. Damit startet die nächste Phase für den österreichischen Beitrag, der die heimische Innovationskraft, kreative Vielfalt und wirtschaftliche Stärke im Österreich-Pavillon präsentieren wird.



Nach der Weltausstellung 2025 in Osaka findet die nächste EXPO vom 15. Mai bis 15. August 2027 in Belgrad unter dem Motto „Play for Humanity – Sport and Music for All“ statt. Die EXPO 2027 ist die erste spezialisierte EXPO in der Westbalkanregion. Mit rund 4,1 Millionen erwarteten Besucherinnen und Besuchern sowie mehr als 130 teilnehmenden Nationen gilt die Veranstaltung im nächsten Jahr als bedeutendstes internationales Großereignis in Südosteuropa.



Serbien und die Westbalkanstaaten zählen seit vielen Jahren zu den wichtigsten Partnern Österreichs im Donauraum. Mit Serbien sind die wirtschaftlichen Beziehungen besonders intensiv: Österreich ist drittgrößter ausländischer Investor mit über 800 österreichischen Unternehmen vor Ort, die Exportmarke von einer Milliarde Euro wurde in den letzten Jahren wiederholt überschritten.



Mit der Teilnahme an der EXPO 2027 stärkt Österreich seine Rolle als Brückenbauer in der Region. Gleichzeitig wird der Fokus auf zentrale Zukunftsthemen wie Innovation, Nachhaltigkeit, Talententwicklung und europäische Werte gelegt.



Österreich‑Pavillon als Bühne für Innovation und Dialog

EXPO-Regierungskommissär Philipp Gady sieht den Österreich-Pavillon als lebendigen Ort des Dialogs, der Kreativität und der Begegnung – mit Spielraum für frische Impulse und die Präsentation Österreichs als innovatives, offenes und nachbarschaftliches Land. „Mit der Teilnahme Österreichs an der EXPO 2027 eröffnen wir Spielraum für Menschen, Ideen und zukunftsgerichtete Entwicklungen. Zugleich setzen wir konkrete und nachhaltige Impulse für die Region und machen österreichische Innovationen sichtbar, die Lebensqualität schaffen“, betont Gady. „Als Unternehmer sehe ich in der EXPO eine große Chance für heimische Betriebe, sich international zu vernetzen und bestehende Partnerschaften in der Region Südosteuropa weiter zu vertiefen. Das Leitmotiv ‚Play for Humanity – Sport and Music for All‘ steht sinnbildlich dafür, Brücken zwischen Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft zu bauen.“



Generalkommissärin Lazarević bekräftigt die Bedeutung für Österreichs internationale Sichtbarkeit: „Wir freuen uns sehr, dass heute die Vereinbarung über die Teilnahme der Republik Österreich an der EXPO 2027 in Belgrad unterzeichnet wurde, bei der Österreich mit einem eigenen Pavillon vertreten sein wird. Wir sind überzeugt, dass Österreich bei der EXPO 2027 sein vielfältiges Potenzial sichtbar machen und einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Dialogs zwischen Menschen, Kulturen und Nationen leisten wird.“



In spielerischer Weise sollen die Besucherinnen und Besucher Österreichs Kreativität, Innovationskraft und internationale Offenheit erleben. Vervollständigt wird der österreichische Auftritt in Belgrad mit einem begleitenden Rahmenprogramm mit Wirtschafts-, Tourismus-, Sport- und Kulturveranstaltungen. Derzeit läuft ein EU‑weites, zweistufiges Vergabeverfahren für Konzeption, Gestaltung und Umsetzung des österreichischen Beitrags.



Österreich bei der EXPO 2027 Belgrad



Im Juli 2025 hat die Bundesregierung die Teilnahme an der EXPO 2027 in Belgrad beschlossen, die vom 15. Mai bis 15. August 2027 stattfinden wird. Der österreichische Beitrag wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (75 %) und der Wirtschaftskammer Österreich (25 %) finanziert.

(PWK159/ST)