Österreich zeigt technologische Spitzenleistungen auf internationalen Innovationsbühnen 2026

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich setzt auch 2026 gemeinsam mit führenden Unternehmen und institutionellen Partnern gezielte Impulse, um die internationale Sichtbarkeit technologischer Innovationen aus Österreich zu steigern.

Technologie-Fokusveranstaltungen bieten Startups, Investoren und Corporates erstklassige Möglichkeiten, sich vor einem globalen, technologieaffinen Fachpublikum zu präsentieren und nachhaltige Geschäftskontakte in dynamischen Innovationsökosystemen aufzubauen.

„Mit unserer Präsenz auf den wichtigsten internationalen Technologiebühnen stärken wir nicht nur die Sichtbarkeit österreichischer Innovation, sondern ermöglichen Unternehmen konkrete neue Geschäftschancen.

Die Technologie-Fokusveranstaltungen sind ein strategisches Instrument, um Österreichs Rolle als dynamischer Technologie- und Innovationsstandort weltweit zu festigen”, betont Daniel Zawarczynski, Leiter Innovation der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA.

Internationale Tech-Events bringen konkrete Geschäftserfolge

Zahlreiche Unternehmen bestätigen den Nutzen der internationalen Auftritte der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA. Besonders die Teilnahme an der SLUSH in Helsinki – einem der weltweit relevantesten Treffpunkte für Startups, Technologieunternehmen und Investoren – hat für viele Betriebe entscheidende Impulse bei Internationalisierung, Finanzierung und Geschäftsanbahnungen gesetzt.

Das oberösterreichische Deep-Tech-Startup „Straion“ hebt den unmittelbaren Mehrwert der internationalen Vernetzung hervor. „Die Teilnahme an der SLUSH war für uns ein entscheidender Erfolgsschritt. Dort konnten wir unsere KI‑Plattform für regelkonforme und strukturierte Softwareentscheidungen internationalen Investor:innen und potenziellen Pilotkunden präsentieren – ein Momentum, das direkt in unsere Seed‑Finanzierung von 1,1 Mio. Euro eingeflossen ist. Die SLUSH hat unsere Positionierung als global skalierbares Deep‑Tech‑Startup nachhaltig gestärkt“, betont Co-Founder Lukas Holzer.

Auch die Erfahrung des ebenfalls aus Oberösterreich stammenden Startups „PflegeZeit“ zeigt, wie stark die Wirkung internationaler Technologie-Plattformen über Europa hinaus reichen kann.

Gründer Alexander Loidl betont: „Die SLUSH 25 war für uns ein enormer Türöffner. Dort konnten wir essenzielle Kontakte zu Deloitte und Vertreter:innen der Tokyo Metropolitan Government knüpfen – Partnerschaften, die nun ermöglichen, unsere PflegeZeit-App erstmals in japanischen Altenheimen einzuführen. Tokio wird unser internationaler Pilotmarkt, den wir Schritt für Schritt auf weitere Städte wie Kyoto ausweiten wollen.“

Überblick: Internationale Technologie-Fokusveranstaltungen 2026

2026 bietet damit erneut die Chance, Teil eines starken Österreich-Auftritts in internationalen Technologiemetropolen zu werden und Zugang zu neuen Märkten, Partnern und Investorennetzwerken zu gewinnen:

Latitude59 – Tallinn | 21.–22. Mai 2026

Latitude59 gilt als das zentrale Startup- und Tech-Event des baltischen Raums. Der Fokus liegt auf digitaler Transformation, Softwareentwicklung und skalierbaren Geschäftsmodellen. Für österreichische Unternehmen bietet Tallinn ein dynamisches Innovationsumfeld mit direktem Zugang zur estnischen Digitalwirtschaft.

VivaTech Paris | 17.–20. Juni 2026

VivaTech zählt zu Europas größten Innovationsmessen und bringt jährlich Konzerne, Startups und Investoren aus aller Welt zusammen. Die Messe bietet ein Schaufenster für KI, Nachhaltigkeit und Deep Tech – ideale Voraussetzungen für österreichische Technologieunternehmen.

Gitex Europe – Berlin | 24.–25. Juni 2026

Die erstmals in Europa stattfindende Gitex Europe verbindet das stark wachsende Technologieökosystem der Gitex Dubai mit dem europäischen Markt. Hier erhalten österreichische Unternehmen Zugang zu Entscheidungsträgern aus IT, Cybersecurity, Cloud und Future Tech.

Cambridge Tech Week | 15.–19. September 2026

Cambridge zählt zu den weltweit führenden Technologie- und Forschungsclustern. Während der Tech Week präsentieren sich globale Innovationstreiber aus KI, Life Sciences und Deep Tech. Für österreichische Unternehmen eröffnen sich direkte Verbindungen zu akademischen Einrichtungen und Investoren.

Web Summit – Lissabon | 9.–12. November 2026

Der Web Summit ist eines der international bedeutendsten Tech- und Startup-Events. Jährlich treffen dort Zehntausende aus über 170 Ländern zusammen, um Trends in Digitalisierung, Software und KI zu diskutieren. Österreich nutzt dieses Event, um Innovationen sichtbar zu machen und internationale Kooperationen zu vertiefen.

SLUSH – Helsinki | 18.–19. November 2026

SLUSH gilt als das weltweit führende Startup-Event mit besonderem Fokus auf Investoren und technologische Skalierung. Die Veranstaltung ist stark auf Deal-Making und Deep-Tech ausgerichtet und bietet österreichischen Unternehmen ideale Chancen für Vernetzung und Wachstum.

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