Österreichs Innovationen für die EXPO 2027 in Belgrad gesucht

Vom 15. Mai bis 15. August 2027 findet in Belgrad die nächste spezialisierte Weltausstellung unter dem Motto „Play for Humanity – Sport and Music for All“ statt. Mehr als 140 Länder werden sich auf der EXPO 2027 präsentieren, zu der mehr als vier Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

Österreich nutzt die Weltausstellung, um seine Stärken als innovativer Wirtschaftsstandort international sichtbar zu machen und die Wirtschaftsbeziehungen mit Serbien und der gesamten Westbalkanregion weiter auszubauen.



Unter dem Motto „Join the Flow“ präsentiert sich Österreich mit einem interaktiven Pavillon, der zum Entdecken, Mitmachen und Vernetzen einlädt. Ein zentraler Bestandteil ist das Innovation Lab, in dem zukunftsweisende österreichische Entwicklungen einem internationalen Millionenpublikum präsentiert werden. Dafür werden im Rahmen eines „Call for Innovations“ innovative Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Organisationen aus Österreich gesucht.

Bühne für Österreichs Innovationskraft

Das Innovation Lab macht österreichische Innovationskraft anhand digitaler Präsentationen, physischer Modelle und interaktiver Erlebnisobjekte erlebbar. Im Mittelpunkt stehen zukunftsweisende Lösungen aus unterschiedlichen Technologiebereichen: KI und Dateninnovation, Chips, elektronische Komponenten und Systeme, Life Sciences & Biotechnologie, Energie und Umwelttechnologien, Mobilität, Weltraum- und Luftfahrttechnologien, fortgeschrittene Produktion und Robotik, Quantentechnologie und Photonik sowie fortgeschrittene Werkstoffe. Diese Themen orientieren sich an den Schlüsseltechnologien der österreichischen Industriestrategie.



Während der 93-tägigen EXPO wechseln die präsentierten Innovationen regelmäßig. In neun aufeinanderfolgenden Themenblöcken werden jeweils rund zwei Wochen lang fünf ausgewählte Innovationen vorgestellt. So soll die Vielfalt der österreichischen Innovationslandschaft einem breiten internationalen Publikum nähergebracht werden.

Jetzt Innovationen einreichen

Zur Teilnahme am „Call for Innovations“ eingeladen sind Start-ups, Ein-Personen-Unternehmen, KMU und Großunternehmen ebenso wie Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Non-Profit-Organisationen. Die Teilnahme ist kostenlos.



Eine Expertenkommission entscheidet im Dezember 2026 über die Auswahl der Innovationen. Die ausgewählten Projekte werden im Jänner 2027 offiziell bekannt gegeben und im Rahmen der EXPO sowie über begleitende Kommunikationsmaßnahmen im In- und Ausland präsentiert.



Der österreichische Auftritt auf der EXPO 2027 Belgrad wird von Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gemeinsam finanziert und umgesetzt.

